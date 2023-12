Farm engage une action en justice contre le canton de Comstock pour violations des droits

Une ferme du canton de Comstock, dans le Michigan, a intenté une action en justice contre le canton et ses responsables, affirmant que leurs actions violaient les droits constitutionnels et civils. Soil Friends LLC et ses propriétaires ont engagé une action en justice devant un tribunal fédéral après avoir été confrontés à des désaccords avec le canton l'année précédente.

Le canton avait émis plusieurs citations à l'encontre de la ferme, alléguant que leurs opérations ne répondaient pas aux normes requises, comme la gestion d'une salle de dégustation de cidre et la vente de produits qui n'étaient pas cultivés sur la ferme. Le tribunal de district du comté de Kalamazoo a ensuite rendu une ordonnance de conformité en décembre 2022, exigeant que la ferme ferme ses activités.

Soil Friends, cependant, fait valoir que leurs actions étaient légales, car ils avaient obtenu un permis de salle de dégustation en 2018. Ils estiment que la municipalité les a traités injustement, déplaçant continuellement les objectifs et rendant difficile le fonctionnement de la ferme dans le respect des directives.

Le canton a déclaré que, selon l'État du Michigan, au moins 50 % des articles proposés à la vente dans une ferme doivent être cultivés sur place pour être considérés comme un marché agricole. La ferme affirme que la vente d'arbres de Noël, un produit agricole, est protégée par la loi sur le droit à l'agriculture.

En plus de l'action en justice, les propriétaires agricoles ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux, critiquant les dirigeants de la commune et s'engageant à travailler avec des membres de la communauté partageant les mêmes idées pour améliorer les conditions de vie des résidents et des propriétaires d'entreprises de la commune.

Le procès allègue plusieurs violations, notamment des représailles du premier amendement, une violation des procédures régulières, une ingérence dans les droits civils et une préemption par les lois de l'État telles que le Michigan Liquor Control Code et le Michigan Right to Farm Act. Soil Friends demande une indemnisation pour les dommages, y compris la perte de bénéfices et les honoraires d'avocat.

L’issue du procès déterminera dans quelle mesure les gouvernements locaux peuvent réglementer les pratiques agricoles et la protection des droits de propriété et des entreprises. De nombreux membres de la communauté suivent de près l'affaire car ils pensent qu'elle créera un précédent pour de futurs conflits entre les exploitations agricoles et les autorités locales.