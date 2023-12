Le nouveau patch de nouvelle génération de Fallout 4 reporté à 2024

Résumé : Le très attendu patch « nouvelle génération » de Bethesda pour Fallout 4 a été retardé jusqu'en 2024, décevant les fans qui l'attendaient cette année. La mise à jour, en cours de développement pour PS5, Xbox Series X/S et PC, apportera des fréquences d'images plus élevées, des visuels 4K et un nouveau contenu Creation Club. Cependant, Bethesda n'a fourni aucune date de sortie spécifique pour le correctif, déclarant qu'il leur faudrait plus de temps pour le terminer. Ce retard fait suite aux efforts précédents de Bethesda pour améliorer Fallout 4, y compris une mise à jour pour Xbox One X qui apportait des visuels 4K à 30 images par seconde. L'année dernière, la fréquence d'images a été augmentée à 60 FPS, mais au détriment de la résolution. Malgré le retard, les fans peuvent s'attendre à la prochaine émission télévisée Fallout qui sortira en avril, mettant en vedette Walton Goggins dans le rôle d'une goule dans le monde post-apocalyptique.

Dans une tournure surprenante des événements, Bethesda a annoncé que le très attendu patch nouvelle génération pour Fallout 4 n'arriverait pas avant 2024, après avoir initialement promis une sortie cette année. La mise à jour, en cours de développement pour PS5, Xbox Series X/S et PC, vise à fournir une gamme de fonctionnalités demandées, notamment des fréquences d'images plus élevées, des visuels 4K et du nouveau contenu du Creation Club. Bien qu'aucune date de sortie précise n'ait été fournie, les développeurs de Bethesda ont assuré aux fans qu'ils avaient juste besoin d'un peu plus de temps pour perfectionner le patch.

Ce retard est une déception pour les joueurs de Fallout 4 qui attendaient avec impatience les améliorations de nouvelle génération. Cependant, ce n'est pas la première fois que Bethesda revisite Fallout 4 pour améliorer ses performances. Une mise à jour pour la Xbox One X avait précédemment introduit des visuels 4K, mais à une fréquence d'images plafonnée à 30 FPS. L’année dernière, le framerate a été augmenté à 60 FPS, bien que cela se soit fait au détriment de la résolution. Avec le prochain patch, les fans peuvent s'attendre à des améliorations à la fois de la fréquence d'images et de la résolution, minimisant les compromis et offrant une expérience de jeu plus fluide.

Bien que l'attente du patch Fallout 4 semble insupportablement longue, les fans peuvent trouver du réconfort dans le fait qu'une émission télévisée Fallout devrait être lancée en avril. La série présente Walton Goggins, connu pour ses performances captivantes, dans le rôle d'une goule – un survivant altéré par les radiations dans un désert post-apocalyptique. Des rumeurs circulent selon lesquelles Goggins pourrait même incarner le personnage compagnon bien-aimé John Hancock de Fallout 4, ajoutant une couche d'anticipation passionnante pour les fans du jeu.

Malgré le retard, il est clair que Bethesda s'engage à améliorer l'expérience Fallout 4 et à offrir aux fans une véritable mise à jour de nouvelle génération. Avec 2024 à l’horizon, les joueurs peuvent s’attendre à replonger dans le Commonwealth et à explorer les restes radioactifs avec des détails époustouflants. D’ici là, la série télévisée Fallout fournira sans aucun doute une solution indispensable aux fans de la franchise, gardant l’esprit post-apocalyptique vivant jusqu’à l’arrivée du prochain chapitre du jeu.