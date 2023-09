Le Fairphone 5 : un pas vers des smartphones durables

By

La société néerlandaise de smartphones Fairphone a lancé le Fairphone 5, un téléphone qui établit une nouvelle norme en matière de longévité et de réparabilité. Avec un prix de 619 £ (699 €), le Fairphone 5 offre jusqu'à 10 ans de support logiciel, une étape importante dans la lutte contre le gaspillage technologique. L'appareil dispose d'un écran OLED net avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, offrant un défilement fluide et des couleurs éclatantes. Bien que le design puisse paraître légèrement démodé par rapport aux smartphones plus modernes, il offre une résistance à l'eau IP55.

Le Fairphone 5 est alimenté par la puce Qualcomm QCM6490, qui n'est peut-être pas aussi puissante que les puces de smartphone haut de gamme, mais offre un support à long terme, comprenant au moins cinq mises à jour de version Android et huit ans de mises à jour de sécurité. L'appareil comprend également un emplacement pour carte microSD, permettant aux utilisateurs d'étendre facilement le stockage.

En termes de durée de vie de la batterie, le Fairphone 5 dure environ 36 heures entre deux charges, avec la possibilité de remplacer facilement la batterie par une batterie de rechange. La batterie est conçue pour conserver au moins 80 % de sa capacité d’origine pendant plus de 1,000 XNUMX cycles de charge complète.

Fairphone s'engage en faveur du développement durable, en utilisant de l'or et de l'argent issus du commerce équitable, des matériaux d'origine éthique et des composants recyclés. La société offre également une garantie de cinq ans et offre aux utilisateurs la possibilité de réparer eux-mêmes le téléphone à l'aide de pièces de rechange modulaires.

Le Fairphone 5 est livré avec Fairphone OS, basé sur Android 13, offrant une expérience utilisateur propre et efficace. Avec huit à dix ans de mises à jour de sécurité, il offre une utilisation à plus long terme que la plupart des autres smartphones. Les utilisateurs ont également la possibilité d'installer des systèmes d'exploitation alternatifs s'ils le souhaitent.

Les capacités de caméra du Fairphone 5 incluent deux caméras arrière de 50 mégapixels et une caméra selfie de 50 mégapixels. Bien que les performances de l'appareil photo soient correctes dans de bonnes conditions d'éclairage, elles sont confrontées à des incohérences de couleurs et à des situations de faible luminosité.

Dans l’ensemble, le Fairphone 5 constitue une étape vers des smartphones durables, offrant longévité, réparabilité et approvisionnement éthique. Même s’il ne correspond pas aux performances et aux capacités de l’appareil photo des smartphones haut de gamme, il constitue une option viable pour ceux qui s’inquiètent du gaspillage technologique et de l’impact environnemental de leurs appareils.

Sources:

– Site Fairphone