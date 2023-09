Le taux d'adoption de la 5G en Malaisie reste faible et les initiatives gouvernementales sont en cours

En Malaisie, le taux d'adoption de la technologie 5G est actuellement de 4.2 %, malgré une couverture réseau atteignant 68.8 %. Cette disparité a attiré l'attention du ministre de la Communication et du Numérique, Fahmi Fadzil, qui a exprimé son inquiétude face à la lenteur des progrès. Afin de résoudre ce problème, le ministère malaisien prévoit d'étendre la couverture 5G à 80 % dans les zones peuplées d'ici la fin de l'année.

Lors d'une visite au siège de Samsung en Corée du Sud, Fahmi Fadzil a soulevé la question du faible taux d'adoption de la 5G en Malaisie. Le coût élevé des appareils 5G a été identifié comme l’une des principales raisons de cette lente adoption. En réponse, le ministère vise à travailler en étroite collaboration avec les entreprises de télécommunications et Samsung pour fournir des appareils 5G plus abordables à la population malaisienne.

Pour encourager l'adoption, le ministère malaisien a récemment lancé le forfait 5G Rahmah, proposant des appareils 5G à un prix inférieur. Le forfait comprend un smartphone Samsung A14 5G ou Honor 90 Lite 5G, ainsi qu'un forfait de données de 60 Go au prix de 60 RM par mois. Cette initiative vise à rendre la technologie 5G plus accessible à un public plus large.

En outre, les partenariats entre les entreprises de télécommunications et les entreprises technologiques ont été mis en avant comme un moyen d’améliorer le taux d’adoption de la 5G. L'un de ces partenariats est le protocole d'accord signé entre CelcomDigi et Virnect, une société technologique sud-coréenne spécialisée dans la conception et la construction de plates-formes XR (réalité étendue) pour diverses industries. En tirant parti de ces partenariats, la mise en œuvre de la technologie 5G peut entraîner une transformation des méthodes éducatives, notamment dans les domaines de la santé, de l’ingénierie pétrolière et gazière, de la robotique et de la cybersécurité.

En plus de résoudre la question de l'accessibilité financière, le ministère malaisien prend également des mesures pour répondre aux informations selon lesquelles des opérateurs de télécommunications imposeraient des frais supplémentaires pour les abonnements 5G. En travaillant en étroite collaboration avec les opérateurs de réseaux mobiles (ORM), le gouvernement vise à garantir que la transition vers la technologie 5G soit transparente et abordable pour tous les Malaisiens.

Dans l'ensemble, le gouvernement malaisien prend activement des initiatives pour augmenter le taux d'adoption de la technologie 5G dans le pays. Avec des plans pour une couverture étendue et des appareils abordables, ainsi que des partenariats avec des acteurs du secteur, la Malaisie s'engage à exploiter les avantages de la technologie 5G pour le bien de sa population et de la nation dans son ensemble.

