Trump fait de fausses déclarations à la mairie de Fox News

L'ancien président Donald Trump, l'un des principaux candidats à l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024, est apparu mardi sur Fox News dans l'Iowa. Au cours de l’entretien d’une heure, Trump a fait plusieurs affirmations dont l’exactitude a été vérifiée.

L’une des affirmations de Trump concernait le retrait américain d’Afghanistan. Il a déclaré que les États-Unis avaient laissé derrière eux des équipements militaires d'une valeur de 85 milliards de dollars, qualifiant cela de moment le plus embarrassant de l'histoire du pays. Cependant, cette affirmation est fausse. Selon le ministère de la Défense, la valeur des équipements laissés sur place était estimée à environ 7.1 milliards de dollars, soit une fraction de ce que prétendait Trump. De plus, certains équipements sont devenus inutilisables avant le retrait des forces américaines. Le chiffre de 85 milliards de dollars mentionné par Trump était un total arrondi et trompeur du montant d’argent alloué par le Congrès pendant la guerre pour soutenir les forces de sécurité afghanes.

Une autre fausse affirmation faite par Trump concernait ses accusations criminelles par rapport à Al Capone. Trump a déclaré que Capone n’avait été inculpé qu’une seule fois, alors qu’il avait été inculpé quatre fois. Cependant, cette affirmation est également fausse. Capone a été inculpé au moins six fois, dont trois dans la seule année 1931, conduisant à sa condamnation pour évasion fiscale. La comparaison de Trump avec Capone échoue face à cette inexactitude factuelle.

Trump a également fait de fausses déclarations selon lesquelles il aurait donné 28 milliards de dollars à la Chine aux agriculteurs de l’Iowa. Il a déclaré qu'il avait donné l'argent aux agriculteurs et que cet argent venait de Chine. Cependant, l’argent de l’aide provenait des contribuables américains et non de la Chine. Des études ont montré que les Américains ont supporté le coût des droits de douane imposés par Trump sur les produits chinois et que le gouvernement américain a fourni une aide financière aux agriculteurs. De plus, le montant exact de l’aide accordée aux agriculteurs dans le cadre du programme de Trump était de 23 milliards de dollars, et non les 28 milliards de dollars qu’il prétendait.

En conclusion, les déclarations de Trump lors de la réunion publique de Fox News contenaient plusieurs inexactitudes. Il est important de vérifier les affirmations des personnalités publiques pour garantir la diffusion d’informations exactes.