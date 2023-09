La FAA exige que SpaceX mette au sol une fusée super lourde pour des actions correctives

La Federal Aviation Administration (FAA) a déterminé que SpaceX devait maintenir sa fusée Starship Super Heavy au sol jusqu'à ce qu'elle prenne 63 mesures correctives suite à l'explosion de la fusée lors de son lancement en avril. La FAA a mené une enquête sur l'accident et son rapport final a identifié plusieurs causes profondes et mesures correctives que SpaceX doit prendre pour éviter une répétition de l'incident.

Parmi les mesures correctives requises par la FAA figurent la refonte du matériel du véhicule pour éviter les fuites et les incendies, des modifications de la rampe de lancement pour augmenter sa robustesse, des examens supplémentaires dans le processus de conception, ainsi que des analyses et des tests supplémentaires des systèmes et composants critiques pour la sécurité. SpaceX devra mettre en œuvre toutes ces mesures correctives ayant un impact sur la sécurité publique avant de pouvoir reprendre les lancements de Starship à Boca Chica, au Texas.

Le premier lancement du Starship a connu des pannes de moteur, de graves dommages aux infrastructures au sol et un échec dans l'atteinte de l'espace, entraînant la destruction intentionnelle de la fusée. Cet incident a causé des dommages environnementaux, notamment un impact sur un habitat sensible et un incendie sur les terres du parc national. Des organisations à but non lucratif ont intenté une action en justice contre la FAA, alléguant l'incapacité à mener une évaluation environnementale appropriée avant d'autoriser les plans de lancement de SpaceX.

Le programme Starship est crucial pour l'activité Internet par satellite Starlink de SpaceX, qui fournit un service Internet dans plus de 50 pays. Alors que Starlink a été utilisé pour les communications sur le champ de bataille en Ukraine, une biographie récente d'Elon Musk révèle qu'il a ordonné aux ingénieurs de suspendre le service au-dessus de la Crimée afin d'empêcher une éventuelle attaque contre des navires de guerre russes.

La supervision par la FAA de l'enquête sur l'accident a impliqué la collaboration de la NASA et du National Transportation Safety Board en tant qu'observateurs. Cependant, le rapport complet sur l'accident ne sera pas accessible au public en raison des données sensibles qu'il contient, notamment des informations sur le contrôle des exportations américaines.

