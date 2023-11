Rejoignez l'équipe Giant Bomb pour Extra Life 2023 et aidez à faire la différence !

C'est à nouveau cette période de l'année où la communauté des joueurs se rassemble pour soutenir une grande cause : Extra Life ! En tant que capitaine de la Team Giant Bomb, je suis ravi d'annoncer que nous nous préparons pour une autre année incroyable de collecte de fonds et de streaming.

Extra Life est un marathon de jeux annuel qui collecte des fonds pour les hôpitaux du Children's Miracle Network. Des joueurs du monde entier participent en diffusant leur gameplay et en encourageant les dons de leurs téléspectateurs. Et Giant Bomb est fier de soutenir cet événement depuis de nombreuses années, grâce à des téléspectateurs comme vous.

Notre week-end de diffusion communautaire sera rempli de contenu passionnant. Nous avons une incroyable sélection de streamers qui ont gracieusement donné de leur temps pour jouer à des jeux et collecter des fonds pour les enfants dans le besoin. Des jeux multijoueurs aux classiques rétro, il y en a pour tous les goûts.

Et ça ne s'arrête pas là ! Les membres de notre équipe diffuseront leur gameplay du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre. Vous pouvez trouver le programme complet sur notre site officiel, Giantbomb.com/chat.

Mais ce qui rend Extra Life vraiment spécial, c'est l'effort collectif des joueurs unissant leurs forces pour soutenir une cause commune. Il s’agit de faire la différence et de montrer au monde que le jeu peut être une force positive.

Comment pouvez-vous vous impliquer? Il existe plusieurs façons de contribuer à nos efforts de collecte de fonds. Tout d’abord, connectez-vous aux flux de la communauté et montrez votre soutien. Participez au chat, encouragez les streamers et envisagez de faire un don. Chaque contribution, grande ou petite, a un impact significatif.

Vous pouvez également contribuer à faire connaître Extra Life et Team Giant Bomb. Partagez nos publications sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis et à votre famille et encouragez-les à faire également un don. Et bien sûr, si vous le pouvez, pensez à faire un don vous-même. Chaque dollar sert à fournir des soins médicaux vitaux aux enfants confrontés à des problèmes de santé.

Rejoignez-nous dans ce voyage pour faire une différence. Ensemble, faisons d'Extra Life 2023 un autre événement inoubliable. Parce que lorsque les joueurs s’unissent, des choses incroyables peuvent se produire.

QFP

Qu’est-ce que la vie supplémentaire ?

Extra Life est un marathon de jeux qui collecte des fonds pour les hôpitaux du Children's Miracle Network. Les participants diffusent leur gameplay et encouragent les dons de leurs téléspectateurs.

Quand la Team Giant Bomb est-elle diffusée en streaming ?

Les membres de la Team Giant Bomb diffuseront du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre. Vous pouvez trouver le programme complet sur notre site Web, Giantbomb.com/chat.

Comment puis-je contribuer?

Vous pouvez contribuer en vous connectant aux flux de la communauté, en participant au chat et en faisant un don. Vous pouvez également contribuer à faire connaître Extra Life et Team Giant Bomb en partageant nos publications et en encourageant les autres à faire un don.

Où puis-je faire un don ?

Vous pouvez faire un don aux efforts de collecte de fonds Extra Life de Team Giant Bomb à l'URL tinyurl.com/GBXL2023.

Puis-je rejoindre la Team Giant Bomb ?

Absolument! Si vous souhaitez rejoindre la Team Giant Bomb et diffuser Extra Life 2023, contactez (Turbo) Shawn, le capitaine de notre équipe, pour plus d'informations. Faisons une différence ensemble !