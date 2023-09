Explorer l'utilisation de la spectroscopie RMN de paillasse pour analyser les huiles de pyrolyse

Des chercheurs de l'Université Aston ont mené une étude démontrant que les spectromètres de paillasse peuvent analyser efficacement les bio-huiles de pyrolyse, offrant ainsi une alternative rentable aux spectromètres à champ élevé.

Les bio-huiles de pyrolyse sont dérivées du chauffage de sous-produits industriels ou agricoles et ont le potentiel de servir d’alternatives aux combustibles fossiles. Cependant, le traitement et la stabilité de ces bio-huiles dépendent de leur composition, qui peut être complexe et difficile à analyser.

L'équipe de l'Université Aston, dirigée par le Dr Robert Evans, a exploré l'utilisation de spectromètres de résonance magnétique nucléaire (RMN) de paillasse pour analyser les huiles de pyrolyse. Contrairement aux spectromètres RMN à champ élevé, qui sont coûteux et nécessitent un refroidissement cryogénique, les spectromètres de paillasse utilisent des aimants permanents et offrent une option plus abordable et accessible.

Bien que les spectromètres de paillasse aient une sensibilité et une résolution inférieures à celles des spectromètres à champ élevé, l’étude a révélé qu’ils pouvaient fournir des données RMN de qualité similaire pour les échantillons d’huile de pyrolyse. Les spectromètres de paillasse ont estimé avec précision les concentrations d’espèces contenant des carbonyles, notamment les cétones, les aldéhydes et les quinones.

Les résultats de cette étude offrent une méthode plus simple, moins chère et plus accessible pour analyser les huiles de pyrolyse. Les spectromètres RMN de paillasse ont le potentiel d’élargir la gamme d’utilisateurs pouvant utiliser l’analyse RMN pour étudier ces bio-huiles.

Cette recherche contribue à l’intérêt croissant pour l’utilisation de carburants alternatifs dérivés de sources renouvelables. En développant des techniques analytiques rentables et efficaces, les scientifiques peuvent mieux comprendre la composition et les propriétés des bio-huiles de pyrolyse, ouvrant ainsi la voie à leurs applications futures.

