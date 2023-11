Améliorez votre confidentialité avec la nouvelle fonctionnalité de vérification de la confidentialité de WhatsApp

WhatsApp a récemment introduit sa fonctionnalité Privacy Checkup pour les appareils Android et iOS, visant à renforcer les mesures de sécurité de l'application de médias sociaux largement utilisée. Cette nouvelle fonctionnalité, comme la décrit Meta, agit comme un guide complet pour aider les utilisateurs à naviguer dans les paramètres de confidentialité cruciaux, leur permettant de sélectionner le niveau de protection approprié. En choisissant simplement « Démarrer la vérification » dans leurs paramètres de confidentialité, les utilisateurs peuvent facilement renforcer la sécurité de leurs messages, appels et informations personnelles.

Pour tirer le meilleur parti de la fonctionnalité de vérification de la confidentialité sur votre téléphone, suivez ces étapes simples :

1. Ouvrez WhatsApp et accédez au menu des paramètres sur votre appareil iOS ou Android.

2. En haut de l'écran, vous remarquerez une bannière vous invitant à lancer la vérification de la confidentialité. Clique dessus.

3. À partir de là, vous pouvez explorer diverses options pour ajuster vos paramètres de confidentialité en fonction de vos préférences.

Privacy Checkup propose plusieurs paramètres principaux que vous pouvez personnaliser pour améliorer votre confidentialité :

1. Contrôler qui peut vous contacter : avec ce paramètre, vous pouvez gérer qui peut vous contacter et empêcher les appels et les messages indésirables. De plus, vous avez la possibilité de contrôler qui peut vous ajouter à des groupes, faire taire les appelants inconnus et gérer les contacts bloqués.

2. Décidez qui peut accéder à vos informations personnelles : prenez en charge vos informations personnelles en sélectionnant le public avec lequel vous souhaitez partager des détails tels que votre statut et votre activité en ligne. Vous pouvez également déterminer qui peut voir votre photo de profil et avoir accès à votre dernier statut vu. De plus, vous avez la possibilité de gérer les confirmations de lecture.

3. Gérez la visibilité des messages : limitez l'accès à vos messages et médias en modifiant le minuteur de message par défaut et en profitant des sauvegardes cryptées de bout en bout.

4. Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire : protégez davantage votre compte WhatsApp en activant la fonction de verrouillage par empreinte digitale et en prenant le contrôle de la vérification en deux étapes.

En utilisant la fonction de vérification de la confidentialité de WhatsApp, vous pouvez améliorer votre confidentialité et avoir l'esprit tranquille lorsque vous utilisez l'application de messagerie populaire. Restez en sécurité et profitez d'une expérience de médias sociaux plus sûre.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que la fonctionnalité de vérification de la confidentialité de WhatsApp ?

Le contrôle de confidentialité de WhatsApp est une fonctionnalité nouvellement introduite qui guide les utilisateurs à travers les paramètres de confidentialité essentiels, offrant une assistance étape par étape pour les aider à renforcer la sécurité de leurs messages, appels et informations personnelles.

2. Comment puis-je accéder au contrôle de confidentialité sur WhatsApp ?

Pour accéder à Privacy Checkup, ouvrez WhatsApp sur votre appareil iOS ou Android et accédez au menu des paramètres. Recherchez la bannière en haut de l'écran qui vous invite à lancer la vérification de la confidentialité. Cliquez dessus pour commencer à personnaliser vos paramètres de confidentialité.

3. Quels paramètres puis-je ajuster avec Privacy Checkup ?

Privacy Checkup vous permet d'ajuster divers paramètres, notamment le contrôle des personnes pouvant vous contacter, la gestion de la visibilité des informations personnelles, la configuration des minuteries de message et l'ajout de couches de sécurité supplémentaires avec protection par empreinte digitale et vérification en deux étapes.

