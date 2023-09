Nouveaux Vivo T2 et T2x : une comparaison des spécifications

Les smartphones Vivo T2 et T2x récemment sortis présentent des spécifications et des fonctionnalités impressionnantes. Examinons de plus près les principales différences entre les deux modèles.

Afficher:

– Vivo T2 dispose d’un écran FHD+ AMOLED de 6.38 pouces, offrant des couleurs éclatantes et des noirs profonds.

– Pendant ce temps, le Vivo T2x est livré avec un écran LCD FHD+ IPS légèrement plus grand de 6.58 pouces, offrant une expérience visuelle lumineuse et nette.

Processeur:

– Le Vivo T2 est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 695, offrant des performances fluides et un multitâche efficace.

– D'autre part, le Vivo T2x est équipé du SoC MediaTek Dimensity 6020, offrant de puissantes capacités de traitement.

RAM et stockage :

– Le Vivo T2 propose deux variantes : 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 128 Go de stockage.

– Alors que le Vivo T2x offre des options de 4 Go de RAM + 128 Go de stockage, 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 128 Go de stockage.

Caméras:

– Vivo T2 met en avant un capteur d’appareil photo principal de 64 MP avec OIS et EIS, garantissant des photos époustouflantes et stables. Il est soutenu par un capteur de caméra secondaire bokeh de 2MP et une caméra frontale de 16MP pour des selfies impressionnants.

– En comparaison, le Vivo T2x dispose d’un capteur d’appareil photo principal de 50 MP, d’un capteur d’appareil photo secondaire bokeh de 2 MP et d’un appareil photo frontal de 8 MP pour une photographie de haute qualité.

Batterie et charge :

– Le Vivo T2 abrite une batterie de 4,500 44 mAh et prend en charge une charge rapide de XNUMX W, permettant une recharge rapide et pratique.

– À l’inverse, le Vivo T2x contient une batterie légèrement plus grande de 5,000 18 mAh mais prend en charge une charge rapide de XNUMX W.

Logiciel:

– Les deux modèles fonctionnent sur Funtouch OS basé sur Android 13, offrant une interface conviviale et une gamme de fonctionnalités utiles.

En conclusion, les smartphones Vivo T2 et T2x offrent des spécifications impressionnantes, répondant à différents besoins et préférences. Alors que le T2 excelle dans les capacités d'affichage et d'appareil photo, le T2x offre une plus grande capacité de batterie. Tenez compte de vos priorités et faites un choix éclairé en fonction de ces différences clés.

