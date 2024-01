Excitantes missions spatiales à suivre en 2024

Résumé :

2024 s’annonce comme une autre année passionnante pour l’exploration spatiale, après les missions réussies de 2023. Le programme Artemis de la NASA et l’initiative commerciale de services de transport lunaire se concentreront sur l’exploration de la Lune. Plusieurs lancements sont prévus pour la seconde moitié de l’année, dont l’Europa Clipper, Artemis II, VIPER, Lunar Trailblazer, PRIME-1, l’exploration des lunes martiennes par l’agence spatiale japonaise JAXA, et la mission Hera de l’ESA. Ces missions visent à explorer la Lune, la lune Europa de Jupiter et les lunes Phobos et Deimos de Mars, tout en étudiant la possibilité de vie extraterrestre, en recherchant de l’eau et en effectuant des observations scientifiques cruciales.

Exploration d’Europa : la mission Europa Clipper de la NASA

La NASA se prépare à lancer la mission Europa Clipper pour explorer Europa, l’une des plus grandes lunes de Jupiter. La mission vise à étudier la coquille glacée, la géologie de surface et l’océan souterrain d’Europa. Les scientifiques pensent qu’en dessous de sa surface glacée, Europa abrite un vaste océan d’eau salée susceptible de soutenir une vie extraterrestre. En étudiant la lune lors de près de 50 survols, la mission Europa Clipper fournira des informations précieuses sur les mondes océaniques comme Europa. Le vaisseau spatial est prévu pour être lancé sur une fusée SpaceX Falcon Heavy en octobre 2024, et devrait arriver dans le système de Jupiter d’ici 2030.

Artemis II : Le voyage de retour vers la Lune

Dans le cadre du programme Artemis de la NASA, Artemis II marque la première mission habitée vers la Lune depuis 1972. Cette mission est une étape cruciale dans le plan à long terme de la NASA visant à établir une présence durable sur la Lune et à se préparer pour des missions futures vers Mars. Avec quatre astronautes à bord, Artemis II orbitera autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Le lancement est prévu pour novembre 2024, bien que d’éventuels retards liés à la disponibilité des équipements nécessaires, tels que les combinaisons spatiales et les réserves d’oxygène, puissent repousser le lancement à 2025.

À la recherche d’eau : la mission du rover VIPER

La mission VIPER de la NASA, qui met en scène un robot de la taille d’une voiturette de golf, est prévue pour explorer le pôle sud de la Lune fin 2024. VIPER recherchera des volatiles qui pourraient servir de ressources pour les futures explorations humaines sur la Lune. Équipé de batteries, de tuyaux de chauffage et de radiateurs, le robot affrontera des températures extrêmes lors de sa mission de 100 jours. Le lancement et la livraison à la surface lunaire sont prévus pour novembre 2024.

Lunar Trailblazer et PRIME-1 : Cartographier l’eau de la Lune

Dans le cadre du programme SIMPLEx de la NASA, la mission Lunar Trailblazer vise à cartographier les molécules d’eau à travers la Lune en orbite autour du satellite. Elle travaillera en tandem avec la mission PRIME-1, qui consiste à forer la surface de la Lune en tant que test pour de futures missions de forage. Le calendrier de lancement de Lunar Trailblazer dépend de la disponibilité de la charge utile principale, tandis que la date de lancement de PRIME-1 peut être influencée par les missions antérieures. Les deux missions sont prévues pour avoir lieu mi-2024.

Exploration des lunes martiennes par JAXA : Éclaircir le mystère

En septembre 2024, l’Agence d’Exploration Aérospatiale Japonaise (JAXA) prévoit de lancer la mission Martian Moon eXploration (MMX). MMX vise à déterminer l’origine des lunes martiennes, Phobos et Deimos. Les scientifiques cherchent à comprendre si ces lunes étaient des astéroïdes capturés ou si elles sont formées à partir de débris existants orbitant autour de Mars. Pendant trois ans, le vaisseau spatial effectuera des observations scientifiques et se posera sur Phobos pour collecter un échantillon avant de revenir sur Terre.

Hera de l’ESA : Retour dans le système des astéroïdes

La mission Hera de l’ESA suit les traces de la mission DART de la NASA, qui a heurté le système d’astéroïdes Didymos en 2022, modifiant son orbite. L’objectif d’Hera est d’étudier davantage ce système d’astéroïdes et d’évaluer les effets de la technique d’impact cinétique utilisée par DART. En retournant dans le système Didymos-Dimorphos, Hera contribuera à faire progresser les stratégies de défense planétaire.

FAQ :

Q : Quelles sont les principales missions prévues pour 2024 ?

R : Les missions notables comprennent Europa Clipper, Artemis II, VIPER, Lunar Trailblazer, PRIME-1, l’exploration des lunes martiennes par la JAXA et Hera de l’ESA.

Q : Quels sont les objectifs de la mission Europa Clipper ?

R : La mission Europa Clipper vise à étudier la coquille glacée, la géologie de surface, l’océan souterrain d’Europa et à rechercher des geysers actifs.

Q : Quel est le but de la mission Artemis II ?

R : Artemis II est la mission habitée de la NASA vers la Lune, qui sert de précurseur à l’établissement d’une présence durable et à la préparation de missions futures vers Mars.

Q : Quels sont les objectifs des missions Lunar Trailblazer et PRIME-1 ?

R : La mission Lunar Trailblazer vise à cartographier les molécules d’eau à travers la Lune grâce à des observations en orbite, tandis que PRIME-1 sert de test pour la technologie de forage.

Q : Quel est l’objectif de la mission Martian Moon eXploration (MMX) de la JAXA ?

R : MMX vise à déterminer l’origine des lunes martiennes, Phobos et Deimos, en effectuant des observations scientifiques, en se posant sur Phobos et en collectant un échantillon pour analyse.

Q : Quel est l’objectif de la mission Hera de l’ESA ?

R : La mission Hera de l’ESA vise à étudier le système d’astéroïdes Didymos-Dimorphos et à explorer les effets de la technique d’impact cinétique utilisée par la mission DART de la NASA.