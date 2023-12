Un avocat licencié allègue une mauvaise conduite au bureau du procureur général de New York

Un ancien avocat principal du bureau du procureur général de New York s'exprime sur les allégations de mauvaise conduite du procureur en chef José Maldonado, selon un rapport récent. L'avocat, John Oleske, affirme avoir passé deux ans à faire part de ses inquiétudes concernant les conflits d'intérêts potentiels et les relations professionnelles controversées de Maldonado avant d'être licencié en octobre.

Les allégations d'Oleske ont été rejetées par des sources anonymes comme étant une « vendetta personnelle » et un « manifeste », mais il maintient ses affirmations. Son rapport sur Maldonado a mis en évidence des allégations de racisme dans un procès pour discrimination en cours ainsi que des accusations de falsification de son curriculum vitae et de dissimulation de conflits d'intérêts. Oleske a également fait part de ses inquiétudes concernant l'implication antérieure de Maldonado dans une organisation à but non lucratif et sa relation tangentielle avec l'ancien président Donald Trump.

Le bureau du procureur général de New York nie avoir ignoré le rapport d'Oleske, affirmant qu'il prend chaque plainte au sérieux et a toujours pris les mesures appropriées lorsque cela était justifié. Ils ont également rejeté les allégations contre Maldonado concernant le racisme et son implication dans l'organisation à but non lucratif.

Oleske pense que son licenciement était une tentative de le faire taire. Il affirme avoir été contraint de prendre un congé prolongé et avoir été accusé de comportement irrégulier après avoir fait part de ses inquiétudes en interne. Peu de temps avant son licenciement, il a envoyé son rapport par courrier électronique à plusieurs collègues et a accusé le bureau d'avoir tenté de l'intimider et de le faire taire.

Le bureau du procureur général de New York a soutenu Maldonado, le qualifiant d'« incroyable fonctionnaire » qui a consacré sa carrière à protéger les New-Yorkais et à lutter pour la justice.

On ne sait pas encore si une enquête sera menée sur les allégations d'Oleske.

