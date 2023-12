Présentation de Lutra AI : donner aux entreprises les moyens d'automatiser grâce à l'IA

By

Lutra AI, une startup révolutionnaire fondée par Jiquan Ngiam et son équipe de professionnels, prend d'assaut le monde des workflows d'IA. Conscients de la nécessité d'automatiser les fonctions d'ingénierie pour prendre en charge les non-développeurs, Ngiam et son équipe ont développé Lutra AI en tant qu'assistant spécialisé qui rationalise et automatise diverses tâches sans nécessiter d'expertise technique.

Contrairement à d'autres entreprises du domaine, Lutra AI adopte une approche axée sur le code pour améliorer la sécurité et la fiabilité lors de l'exécution des flux de travail d'IA. En se concentrant sur des tâches spécifiques plutôt qu’en utilisant de grands modèles linguistiques pour tout, Lutra AI obtient de meilleurs résultats et garantit la protection des données.

La récente sortie de Lutra AI du mode furtif fait suite à un cycle de financement de démarrage réussi au cours duquel la société a obtenu 3.8 millions de dollars. Des investisseurs tels que Coatue Ventures, Hustle Fund, Maven Ventures, WVV Capital et des personnalités notables dont Andrej Karpathy, Jeff Dean et Scott Belsky ont reconnu l'immense potentiel de Lutra AI et ont décidé de soutenir sa mission.

Actuellement, Lutra AI est en phase bêta privée et sert un nombre limité de clients. Cependant, avec l'injection de fonds, Ngiam a l'intention d'élargir la clientèle de Lutra AI et de donner la priorité au développement de produits et à l'adéquation au marché.

Ngiam envisage un avenir dans lequel les entreprises pourront exploiter la puissance de Lutra AI pour optimiser leur présence numérique et maximiser leur utilisation de logiciels. Grâce à des outils qui s'intègrent parfaitement à diverses plates-formes logicielles, Lutra AI permet aux entreprises de fonctionner plus efficacement.

La combinaison unique d'une approche axée sur le code, d'une concentration dédiée sur des tâches spécifiques et de l'intégration avec des applications populaires telles que Google Workspaces et Slack distingue Lutra AI de ses concurrents. À mesure que l'entreprise évolue, elle vise à révolutionner la façon dont les non-développeurs interagissent avec la technologie, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d'automatisation et de productivité.

Restez à l’écoute pour des mises à jour plus intéressantes alors que Lutra AI continue de façonner l’avenir de l’automatisation basée sur l’IA.

