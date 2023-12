Charmante maison victorienne sur le marché à Sewickley

By

Située au cœur de Sewickley, cette charmante maison victorienne offre une opportunité unique aux acheteurs recherchant une combinaison de tranquillité et de commodité. La maison de quatre chambres et deux salles de bains est nichée entre le commerce animé du village et la beauté sereine de la nature, offrant le meilleur des deux mondes.

L'une des caractéristiques remarquables de la propriété est son vaste porche, qui offre une vue imprenable sur le quartier environnant. Le porche offre un cadre idyllique pour prendre un café le matin ou se détendre le soir, avec une tranquillité renforcée par l'absence de lampadaires illuminant l'intérieur de la maison.

La maison, inscrite à 320,000 XNUMX $, présente une rare opportunité de posséder un morceau de l'histoire de Sewickley. Auparavant vacante depuis près d'une décennie, la résidence victorienne a connu une nouvelle vie depuis son achat par sa propriétaire actuelle, Barbara Cox.

L'agent immobilier Steve Roberts, de Berkshire Hathaway Home Services, a été immédiatement captivé par le charme et le caractère uniques de la maison. De sa palette de couleurs extérieures audacieuses de lilas avec des bordures vert lime à son emplacement central dans le village de Sewickley, la propriété dégage un attrait indéniable.

La maison offre de nombreuses possibilités avec son premier étage spacieux, composé de deux salons, d'une salle à manger et d'une cuisine avec office de majordome. Les luminaires vintage, tels que l'évier autonome en fonte et la cuisinière antique, transportent les résidents dans une époque révolue. Le deuxième étage dispose de quatre chambres aux dimensions généreuses et de deux salles de bain complètes, tandis que le troisième étage, actuellement inachevé, offre un potentiel d'agrandissement futur.

Bien que la maison conserve son charme historique, elle a également subi les mises à jour nécessaires, notamment une nouvelle fournaise, une électricité mise à jour et des réparations au toit et à la gouttière. Le résultat est une propriété clé en main qui permet aux acheteurs d’emménager en toute simplicité et de se l’approprier.

Alors que Cox se prépare à réduire ses effectifs et à quitter sa maison bien-aimée depuis deux décennies, elle réfléchit aux souvenirs et aux trésors qu'elle a accumulés. De sa vaste collection d’œuvres d’art et de trouvailles uniques à la balançoire nostalgique du porche, chaque objet occupe une place spéciale dans son cœur.

Si vous recherchez une maison alliant beauté historique, confort moderne et sentiment de communauté, ne cherchez pas plus loin que ce joyau de Sewickley. Ne manquez pas l'opportunité de faire de cette maison votre chez-vous.

En savoir plus dans l'histoire Web : Charmante maison victorienne sur le marché à Sewickley