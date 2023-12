Evernote va implémenter de nouvelles limites pour les utilisateurs gratuits

Evernote, la populaire plateforme de prise de notes, a annoncé qu'à partir du 4 décembre, les utilisateurs gratuits seront limités à un maximum de 50 notes et un bloc-notes. Ce changement, qui est en cours de test, signifie que les utilisateurs disposant d'un grand volume de notes devront envisager de passer à l'un des forfaits payants d'Evernote ou d'explorer d'autres plateformes de prise de notes.

Alors que les utilisateurs possédant plus de 50 notes ou un bloc-notes pourront toujours afficher, modifier, exporter, partager et supprimer leur contenu existant, la création de nouvelles notes ou blocs-notes les obligera à supprimer une partie de leur contenu actuel pour respecter les nouvelles limites. . Evernote a indiqué que cela n'affectera pas la majorité des utilisateurs gratuits, car ils tombent généralement en dessous du seuil désigné. Cependant, les gros utilisateurs qui dépendent fortement de la version gratuite pourraient être touchés une fois que les nouvelles restrictions entreront en vigueur.

La décision de mettre en œuvre ces changements intervient après l'acquisition d'Evernote par Bending Spoons en 2022 et des licenciements plus tôt cette année. L'entreprise déclare que les ajustements ont été apportés pour assurer la pérennité de ses services et offrir une meilleure expérience à tous les utilisateurs.

Pour ceux qui envisagent des alternatives à Evernote, plusieurs applications de prise de notes remarquables sont disponibles. N'oubliez pas de consulter notre tour d'horizon complet des meilleures applications de prise de notes pour trouver celle qui répond à vos besoins. De plus, si vous souhaitez transférer vos notes d'Evernote vers une autre plateforme, nous disposons d'un guide pratique pour vous aider dans le processus.

Les limitations à venir d'Evernote ont incité les utilisateurs à évaluer leurs pratiques actuelles de prise de notes et à explorer des alternatives qui correspondent à leurs besoins. À mesure que le paysage des applications de prise de notes continue d'évoluer, les utilisateurs sont invités à trouver la solution la mieux adaptée à leur flux de travail et offrant les fonctionnalités et capacités nécessaires à leur productivité et à leurs besoins organisationnels.

Foire aux Questions

Quelles sont les nouvelles limites pour les utilisateurs gratuits sur Evernote ?

À partir du 4 décembre, les utilisateurs gratuits seront limités à un maximum de 50 notes et un bloc-notes.

Puis-je toujours accéder à mes notes et carnets de notes existants et les modifier si je dépasse les nouvelles limites ?

Oui, Evernote a confirmé que les utilisateurs pourront toujours afficher, modifier, exporter, partager et supprimer leurs notes et blocs-notes existants, même s'ils dépassent les nouvelles limites.

Que dois-je faire si je dépasse les nouvelles limites et que je souhaite créer de nouvelles notes ou carnets de notes ?

Si vous dépassez les nouvelles limites, vous devrez supprimer certaines de vos notes ou carnets actuels afin d'en créer de nouveaux dans les limites spécifiées.

Existe-t-il d’autres applications de prise de notes que je peux envisager ?

Oui, il existe diverses applications de prise de notes disponibles sur le marché. Jetez un œil à notre tour d'horizon des meilleures applications de prise de notes pour découvrir des alternatives à Evernote.

Comment puis-je transférer mes notes d'Evernote vers une autre plateforme ?

Si vous souhaitez migrer vos notes d'Evernote vers une autre plate-forme, nous mettons à votre disposition un guide pour vous aider dans le processus.