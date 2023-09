Apple Stock fait face à des pressions en raison de l'interdiction des iPhones par le Parti communiste chinois

By

Dans une note récente, Evercore ISI a réitéré une note de surperformance sur Apple Inc. et a fixé un objectif de prix sur 12 mois de 210.00 $. Cependant, l'action Apple a été confrontée à une pression à la baisse ces derniers jours en raison des tensions géopolitiques persistantes entre les États-Unis et la Chine.

Un nouveau développement est apparu lorsqu'il a été annoncé que le Parti communiste chinois (PCC) avait demandé à ses employés de ne pas utiliser d'iPhone d'Apple ou d'autres appareils étrangers pour leurs tâches professionnelles. Cette interdiction devrait avoir un impact sur Apple étant donné que la Chine représente environ 19 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, avec une forte proportion en faveur de l'iPhone et de l'App Store.

Même si l'ampleur de l'impact reste incertaine, les analystes d'Evercore estiment que ce problème constitue davantage une préoccupation majeure que quelque chose qui aura un impact matériel sur les performances financières d'Apple. Ils suggèrent que les responsables du gouvernement chinois évitaient probablement déjà les produits Apple avant même la mise en œuvre de l'interdiction officielle.

En outre, cette interdiction est déjà en vigueur dans une certaine mesure et il est prévu qu’elle s’applique principalement aux personnes de haut niveau responsables de la planification stratégique et de la prise de décision au sein des organisations chinoises. Il est peu probable qu’elle englobe une main-d’œuvre importante ou qu’elle ait un impact significatif sur le pouvoir d’achat global des salariés chinois.

À la suite de cette nouvelle, les actions d'Apple (AAPL) ont chuté de 3.23 % jeudi après-midi.

Dans l'ensemble, même si l'interdiction imposée par le Parti communiste chinois sur les iPhones d'Apple a créé une certaine pression à la baisse sur les actions de la société, l'ampleur de son impact reste incertaine. La domination d'Apple dans la catégorie des smartphones haut de gamme en Chine, ainsi que ses solides performances en termes de revenus ces dernières années, pourraient contribuer à atténuer les éventuels effets négatifs.

Sources:

- Reuters