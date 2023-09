L'inflation du commerce de détail ralentit en août, mais reste supérieure à l'objectif de la RBI

Les dernières données officielles publiées mardi ont révélé que l'inflation des prix de détail en Inde a ralenti en août pour atteindre 6.83 % par rapport à l'année dernière. Il reste toutefois supérieur à l'objectif de 4% (+/-2) fixé par la Reserve Bank of India. En juillet, l'inflation à la consommation avait atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, à 7.44 %.

La baisse de l’inflation peut être attribuée à la baisse des prix de l’huile alimentaire et à une légère baisse de l’inflation des légumes. L'indice combiné des prix alimentaires s'est replié à 9.94% en août, contre une hausse de 11.51% le mois précédent. Cela indique une stabilisation progressive des prix des denrées alimentaires.

Il est important de noter que l’inflation des prix de détail reste supérieure à l’objectif souhaité depuis plusieurs mois. Ce taux d’inflation élevé et persistant peut avoir des effets négatifs sur l’économie, notamment une réduction du pouvoir d’achat et une augmentation des coûts de production pour les entreprises. La Reserve Bank of India surveille de près la situation et met en œuvre diverses mesures pour contrôler l’inflation.

L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente et, par conséquent, le pouvoir d’achat de la monnaie diminue. Il s'agit d'un indicateur économique important utilisé par les banques centrales, comme la Reserve Bank of India, pour prendre des décisions concernant la politique monétaire.

Même si la baisse de l’inflation des prix de détail constitue une évolution positive, il est essentiel de continuer à surveiller la situation pour garantir que l’inflation reste dans la fourchette souhaitée. Les efforts visant à stabiliser les prix alimentaires et à contrôler l’inflation joueront un rôle crucial pour soutenir la croissance et la stabilité économiques.

Sources:

– « L’inflation du commerce de détail ralentit à 6.83 % en août par rapport à il y a un an » – HT Media Limited

– Banque de réserve de l'Inde