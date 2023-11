Améliorer la communication de contenu fondé sur des données probantes sur les réseaux sociaux

À l’ère numérique d’aujourd’hui, la lutte contre la désinformation sur les plateformes de médias sociaux se poursuit. La propagation des mensonges médicaux pendant la pandémie de COVID-19 et l’impact de la désinformation politique sur les élections ont mis en évidence l’urgence de s’attaquer à ce problème. Pour lutter contre la désinformation, les experts ont identifié trois parties prenantes clés : les utilisateurs des réseaux sociaux, les régulateurs gouvernementaux et les plateformes de réseaux sociaux elles-mêmes.

Encourager les utilisateurs des médias sociaux à se renseigner sur le sujet et à être conscients des tactiques utilisées pour diffuser de la désinformation est une approche. Les organismes gouvernementaux sont invités à collaborer avec les plateformes de médias sociaux pour réglementer et empêcher la propagation de la désinformation. Cependant, tous ces efforts reposent sur la disponibilité de contenus fiables, qui ne sont pas toujours faciles à trouver, comme le révèle notre récente étude publiée dans The Journal of Health Communication.

Dans notre étude, nous avons analysé 300 articles liés à la recherche en santé mentale provenant de deux organisations australiennes de recherche en santé mentale de premier plan. Le défi que nous avons rencontré a été d’établir les preuves derrière ces messages. Étonnamment, notre équipe n’était d’accord sur la présence d’informations fondées sur des preuves dans les publications que dans 56 % des cas, ce qui indique que même les experts ont eu du mal à identifier un contenu fiable.

Ce constat soulève des questions sur la distinction entre la désinformation, la désinformation et ce que nous appelons « l’information de mauvaise qualité ». Une information de mauvaise qualité se produit lorsque le niveau de preuve à l’appui d’un poste n’est pas perceptible, même pour ceux qui ont une formation approfondie dans le domaine.

Même si certains articles faisaient référence à des sources fondées sur des preuves, telles que des articles évalués par des pairs, la majorité s'appuyait sur des opinions d'experts ou des articles de presse. Cela impose aux utilisateurs des médias sociaux de déployer des efforts considérables pour vérifier la fiabilité du contenu, ce qui est souvent difficile en raison du langage technique et de l'accès restreint aux ressources.

En tant que chercheurs, nous avons élaboré des lignes directrices fondées sur des données probantes pour aider à diffuser efficacement la recherche en santé mentale sur les plateformes de médias sociaux. Ces lignes directrices soulignent l'importance d'impliquer le public tout en communiquant clairement la source de l'information et son public cible. En utilisant des images, des vidéos et des hyperliens, les chercheurs peuvent renforcer l’engagement et fournir des voies accessibles pour vérifier les informations de recherche.

Nos lignes directrices préconisent les approches suivantes :

1. Indiquez clairement l’information et sa source.

2. Identifiez le public visé.

3. Incorporez des éléments médiatiques qui améliorent la publication, en fournissant un contexte supplémentaire.

4. Incluez des hyperliens pour valider les informations de recherche.

5. Évitez l’utilisation excessive de hashtags.

En suivant ces lignes directrices, les chercheurs peuvent combler le fossé entre l’engagement et les informations fondées sur des données probantes, leur permettant ainsi de communiquer efficacement les résultats de leurs recherches à un public plus large sur les plateformes de médias sociaux.

