Le premier événement Strike d'EVE Vanguard se termine avec des projets passionnants pour l'avenir

L'événement First Strike d'EVE Vanguard récemment conclu a laissé les joueurs attendre avec impatience la prochaine phase de tests de jeu. CCP Games, le développeur d'EVE Online, a exprimé sa gratitude aux fans pour leur participation à ce premier test et a promis qu'il y aurait d'autres essais passionnants à venir avant le lancement complet d'un jeu de tir à la première personne (FPS).

Bien que CCP Games n'ait révélé aucun chiffre spécifique concernant la participation des joueurs ou l'impact des tests de Vanguard sur les insurrections de pirates en cours dans les amas d'étoiles de New Eden, ils ont utilisé Twitter pour présenter certaines réalisations notables des joueurs. Ces distinctions incluaient les joueurs avec le plus grand nombre de victimes de Vanguard, de victimes au corps à corps, et plus encore.

Personnellement, l’expérience dans Vanguard a été très agréable pour de nombreux joueurs. L’opportunité de se mettre dans la peau d’un clone de Vanguard et de créer le chaos sur les champs de bataille a été à la fois stimulante et incroyablement amusante. Malgré plusieurs défaites, l’expérience globale a été bien accueillie.

Bien que le test de First Strike n'ait duré que quatre jours, il a sans aucun doute fourni des informations précieuses à l'équipe de CCP Games. Les développeurs sont enthousiastes à l'idée de collaborer avec la communauté des joueurs pour affiner et améliorer davantage ce module. Lors d'une séance d'avant-première, CCP Burger et CCP Collins ont exprimé leur intention de réaliser de nombreux tests, sans toutefois préciser de dates.

Désormais, les développeurs ont fourni un calendrier plus concret. Le site Vanguard a révélé que le prochain événement est prévu pour janvier 2024, ce qui signifie que les joueurs n'auront pas à attendre longtemps pour la prochaine phase passionnante. Bien que les détails exacts ne soient pas divulgués pour l’instant, il est prévu que davantage d’informations soient partagées après les prochaines vacances. En attendant, CCP Games a pour objectif d'analyser les retours du playtest First Strike et également de permettre à son équipe qui travaille dur, un repos bien mérité.

Pendant ce temps, l'ensemble de la communauté EVE Online connaît un nouveau sentiment de dynamisme avec la sortie récente de Havoc, la deuxième extension de 2023. Cette convergence d'événements ajoute sans aucun doute à l'enthousiasme et à l'anticipation entourant l'avenir de Vanguard et de l'univers global d'EVE Online. .