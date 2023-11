EVE Online : le test alpha de Vanguard annoncé

By

CCP Games vient d'annoncer le très attendu test alpha d'EVE Online : Vanguard, son prochain jeu de tir à la première personne se déroulant dans l'univers EVE. Ce test donnera la chance aux joueurs de mettre la main sur le jeu avant la fin de l'année.

Prévu du 7 au 11 décembre, ce test alpha, appelé First Strike, vise à recueillir des données cruciales pour CCP Games afin de créer une expérience FPS engageante et de la soutenir à l'avenir. De plus, le test aura un impact direct sur l’univers EVE lui-même.

Pendant le test, les joueurs auront l'opportunité d'explorer New Eden sous un tout nouveau point de vue, en s'engageant dans des combats terrestres intenses dans la nouvelle couche Pirate Insurgency. Cette fonctionnalité a été introduite avec la récente extension Havoc et promet d'apporter une nouvelle dynamique au gameplay.

La participation au test alpha est ouverte à tous les abonnés Omega, ce qui signifie qu'aucun achat supplémentaire n'est nécessaire autre qu'un abonnement EVE. Pour ceux qui souhaitent participer au test, Vanguard sera facilement accessible via le lanceur EVE Online.

Pour en savoir plus sur le test alpha et souscrire à un abonnement Omega, les joueurs peuvent visiter le site officiel d'EVE Vanguard. Ne manquez pas cette opportunité passionnante d'être parmi les premiers à découvrir le monde immersif d'EVE Online : Vanguard.

QFP

Q : Qu'est-ce qu'EVE Online : Vanguard ?

EVE Online : Vanguard est un prochain module FPS situé dans l'univers EVE, élargissant l'expérience de jeu du populaire MMO EVE Online.

Q : Quand aura lieu le test alpha pour EVE Online : Vanguard ?

Le test alpha, nommé First Strike, se déroule du 7 au 11 décembre.

Q : Qui peut participer au test alpha ?

Le test alpha est ouvert à tous les abonnés Omega d'EVE Online.

Q : Comment puis-je participer au test alpha ?

Pour rejoindre le test alpha, les joueurs doivent disposer d'un abonnement Omega et accéder à Vanguard via le lanceur EVE Online.

Q : Quel impact le test alpha aura-t-il sur l'univers EVE ?

Le test alpha fournira non seulement des données précieuses pour la construction du FPS, mais affectera également le tissu de New Eden, en particulier dans la nouvelle couche Pirate Insurgency.