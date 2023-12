Étude révèle la compétition complexe entre les cellules nerveuses du nez pour détecter les odeurs

Résumé

Une étude récente menée par des scientifiques de l’Institut Zuckerman de l’Université Columbia a révélé de nouvelles informations sur le sens de l’odorat. Le nez des mammifères contient des millions de cellules nerveuses, chacune équipée d’un récepteur unique qui détecte des produits chimiques odorants spécifiques. Ce système complexe permet aux êtres humains d’identifier un trillion d’odeurs distinctes et influe sur différents aspects de la vie, notamment les choix alimentaires, la reconnaissance des connaissances et le déclenchement de souvenirs. L’étude révèle que la sélection des récepteurs des cellules sensorielles est un processus compétitif qui se déroule au sein du noyau de chaque cellule. Les gènes des récepteurs olfactifs se font concurrence, ce qui aboutit à la sélection d’un seul vainqueur qui détermine la sensibilité de la cellule à un odorant spécifique.

La compétition pour la détection des odeurs à la manière des « Jeux du Calamar »

Les chercheurs décrivent le processus de sélection au sein des cellules nerveuses comme une compétition dramatique rappelant la célèbre série télévisée « Les Jeux du Calamar ». Ce concours a lieu dans l’espace confiné du noyau de chaque cellule, où les gènes des récepteurs olfactifs s’affrontent. Au fil du temps, un seul gène émerge en tant que vainqueur, déterminant la capacité de la cellule à détecter un odorant particulier. Ce processus complexe implique différentes molécules de régulation génique qui favorisent ou inhibent la production de récepteurs olfactifs. Ces molécules travaillent ensemble pour contrôler l’activation ou la suppression de gènes spécifiques.

La place de l’ARN et de la structure génomique

L’étude met également en évidence le rôle de l’ARN et de la structure génomique dans le sens de l’odorat du nez. Alors que l’ARN est traditionnellement connu pour traduire le code génétique en protéines, il est également impliqué dans la modification de la structure du génome. Des régions spécifiques du génome, appelées les « îles grecques », influencent les gènes des récepteurs favorisés. Ces points moléculaires modèlent certaines parties du génome, améliorant l’expression d’un gène de récepteur olfactif tout en supprimant d’autres. Les résultats suggèrent que les changements dans l’organisation spatiale du génome sont cruciaux pour déterminer quels gènes sont exprimés en tant que récepteurs olfactifs.

Cellules olfactives en maturation et résultat final

La recherche décrit un processus selon lequel les cellules olfactives en maturation expriment initialement plusieurs gènes de récepteurs. Finalement, l’ARN réduit la sélection à un seul gène. L’ARN produit par le point moléculaire le plus actif émerge en tant que vainqueur, entraînant une augmentation de l’expression du gène de récepteur. De plus, l’ARN provenant du même point moléculaire peut se déplacer vers d’autres points, provoquant des changements structurels dans le génome qui suppriment l’expression des gènes. En raison de cette compétition complexe et de cette adaptation structurelle, le nez développe des neurones olfactifs matures, chaque neurone étant dédié à la détection d’une odeur spécifique.

L’avenir de la recherche sur l’olfaction

Bien que cette étude apporte des connaissances précieuses sur les détails moléculaires et génomiques du sens de l’odorat, il reste des questions sans réponse. Les chercheurs reconnaissent l’importance de poursuivre les investigations pour découvrir les pièces manquantes du puzzle de l’olfaction. Les découvertes issues de cette recherche nous rapprochent de la compréhension des complexités du nez des mammifères et de son rôle dans la perception des odeurs.

Foire aux questions

Q: Combien d’odeurs distinctes le nez humain peut-il identifier ?

Le nez humain a la capacité d’identifier un trillion d’odeurs distinctes.

Q: Qu’est-ce qui détermine quelle odeur une cellule nerveuse peut détecter ?

Chaque cellule nerveuse du nez possède un récepteur unique qui détecte des produits chimiques odorants spécifiques. La sélection de ces récepteurs est déterminée par un processus compétitif entre les gènes des récepteurs olfactifs au sein du noyau de chaque cellule.

Q: Quel rôle joue l’ARN dans le sens de l’odorat ?

L’ARN non seulement traduit le code génétique en protéines, mais modifie également la structure du génome. Les molécules d’ARN provenant de points moléculaires spécifiques favorisent l’expression de certains gènes de récepteurs olfactifs tout en supprimant d’autres.

Q: Comment les cellules olfactives en maturation se développent-elles en neurones spécialisés dans des odeurs spécifiques ?

Les cellules olfactives en maturation expriment initialement plusieurs gènes de récepteurs. Au fil du temps, l’ARN réduit la sélection à un seul gène. L’ARN produit par le point moléculaire le plus actif remporte la compétition, ce qui entraîne une augmentation de l’expression du gène de récepteur. Les changements structurels dans le génome, induits par les molécules d’ARN, suppriment l’expression d’autres gènes et conduisent au développement de neurones olfactifs matures, chacun spécialisé dans la détection d’une odeur spécifique.

Q: Quelles sont les implications de cette recherche ?

Comprendre la compétition et le processus de sélection complexes au sein des cellules nerveuses du nez fournit des aperçus précieux sur les détails moléculaires et génomiques de l’olfaction. Cette recherche élargit nos connaissances sur le fonctionnement du sens de l’odorat et ouvre des perspectives pour de nouvelles explorations dans le domaine.