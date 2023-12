La fosse des Mariannes, une fosse en forme de croissant située dans l’océan Pacifique occidental, est connue pour ses profondeurs stupéfiantes qui dépassent les 36 000 pieds (10 972 mètres). À cette profondeur extrême, la pression est plus de 1000 fois supérieure à celle du niveau de la mer, ce qui en fait un environnement incroyablement hostile pour toute créature vivante. Alors, est-ce qu’un humain peut survivre au fond de la fosse des Mariannes ?

Les défis :

La survie au fond de la fosse des Mariannes pose de nombreux défis en raison des conditions extrêmes. Le principal obstacle est l’immense pression exercée par le poids de l’eau au-dessus. À de telles profondeurs, la pression atteint un niveau stupéfiant de 1086 bars, soit l’équivalent d’environ 16 000 livres par pouce carré. Cette pression dépasse largement ce que le corps humain peut supporter, car elle causerait des dommages immédiats et catastrophiques aux organes, aux tissus et aux fonctions corporelles.

Un autre défi important est l’absence de lumière du soleil. La fosse des Mariannes est un environnement sans lumière, dépourvu de toute illumination naturelle. La lumière du soleil est cruciale pour la photosynthèse, qui forme la base de la plupart des chaînes alimentaires sur Terre. Sans lumière du soleil, il y a un manque de production primaire, ce qui entraîne une rareté des sources de nourriture pour tout organisme potentiel, y compris les humains.

De plus, la température au fond de la fosse des Mariannes avoisine le point de congélation, atteignant environ -1 °C (34 °F). De telles températures glaciales constitueraient une menace grave pour la survie humaine, car nos corps ne sont pas adaptés pour résister à une exposition prolongée à un froid extrême sans équipement de protection.

Possibilités et limites :

Bien que les défis de survie au fond de la fosse des Mariannes semblent insurmontables, la recherche scientifique et les avancées technologiques offrent certaines possibilités d’exploration humaine et de survie potentielle dans cet environnement extrême.

Des engins sous-marins, spécialement conçus pour résister à l’immense pression, ont été utilisés pour explorer les profondeurs de la fosse des Mariannes. Ces véhicules pilotés ou non fournissent un environnement contrôlé pour que les humains puissent descendre dans la fosse et effectuer des recherches scientifiques. Cependant, ces expéditions sont limitées dans leur durée en raison du besoin en oxygène, en provisions et des risques inhérents associés à une exposition prolongée à une pression extrême.

Les progrès futurs dans le domaine des matériaux et de l’ingénierie pourraient conduire au développement de vaisseaux plus robustes et durables capables de résister à la pression et de fournir un habitat durable pour les humains. Cependant, les défis de la pénurie de nourriture, de l’absence de lumière du soleil et des températures extrêmes restent des obstacles importants à surmonter.

FAQ :

Q : Un humain a-t-il déjà atteint le fond de la fosse des Mariannes ?

R : Aucun humain n’a jamais atteint le fond de la fosse des Mariannes. La descente habitée la plus profonde a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh en 1960, atteignant une profondeur d’environ 35 797 pieds (10 911 mètres).

Q : Y a-t-il des organismes capables de survivre au fond de la fosse des Mariannes ?

R : Malgré les conditions extrêmes, divers organismes ont été découverts dans la fosse des Mariannes, notamment des espèces uniques de bactéries, d’amphipodes et d’autres créatures des profondeurs marines. Ces organismes se sont adaptés à la haute pression, à la faible luminosité et à l’environnement froid au fil de millions d’années.

Q : Les humains pourraient-ils survivre avec des combinaisons ou des habitats de protection ?

R : Des combinaisons ou des habitats de protection pourraient éventuellement permettre aux humains de survivre au fond de la fosse des Mariannes pendant de courtes périodes. Cependant, les défis liés à la subsistance en termes d’approvisionnement en oxygène, de pénurie de nourriture et de températures extrêmes devraient toujours être relevés.

