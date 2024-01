Est-ce que l’IA peut aider ou aggraver la solitude ?

La solitude est devenue un problème omniprésent, un Australien sur trois ressent cette émotion. À mesure que la technologie progresse, il y a un intérêt croissant pour comprendre comment l’IA peut influencer nos vies sociales et combler éventuellement les lacunes dans les liens humains. Cependant, la question demeure : l’IA peut-elle réellement être une amie ?

Les chercheurs débattent depuis un certain temps du rôle de l’IA dans le remplacement ou le complément des relations humaines. Avec l’avènement des réseaux sociaux, ce sujet a gagné encore plus d’importance. De manière intéressante, des recherches ont montré que l’utilisation de la technologie peut avoir à la fois des effets positifs et négatifs sur la solitude. Alors que certaines études lient une utilisation excessive de la technologie à une anxiété sociale et à une solitude accrues, d’autres suggèrent que cela dépend de l’individu et de son utilisation.

L’émergence des chatbots comme ChatGPT a suscité de la curiosité quant à leur impact sur la solitude et le bien-être. Une étude récente impliquant 387 participants a éclairé cette question. Les résultats ont révélé que ceux qui utilisaient plus souvent l’IA se sentaient plus soutenus par elle par rapport à leur seule dépendance à des amis proches. De plus, les participants qui se sentaient soutenus socialement par l’IA ont connu des effets similaires sur leur bien-être que ceux soutenus par des êtres humains.

Il est important de noter que, bien que l’IA puisse offrir des avantages fonctionnels et émotionnels, elle ne peut pas remplacer complètement la connexion humaine en ce qui concerne l’adresse des sentiments de solitude sous-jacents. En réalité, se fier uniquement à des amitiés robotiques peut même entraîner une plus grande solitude. Le soutien social humain s’est révélé être le meilleur prédicteur d’une moindre solitude.

Donc, bien que l’IA puisse offrir un sentiment de connexion, il est crucial de se rappeler que les relations humaines significatives sont essentielles pour lutter contre la solitude. Les véritables liens humains procurent un sentiment d’appartenance inné que même l’IA la plus avancée ne peut pas reproduire.

En résumé, l’IA peut offrir un certain niveau de soutien social et nous aider à nous sentir connectés. Cependant, elle ne peut pas remplacer les véritables relations humaines, en particulier pour lutter contre la solitude. Alors, même si nous pouvons apprécier les aspects positifs de l’IA, privilégions la construction de relations significatives avec de vraies personnes pour répondre à nos besoins sociaux et émotionnels.

