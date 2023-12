Un détenu évadé proclame son innocence dans une affaire d'évasion

By

Dans une tournure surprenante des événements, Johnifer Barnwell, qui faisait partie du groupe de quatre détenus récemment repris après leur audacieuse évasion de la prison du comté de Bibb, a plaidé « non coupable » lors de sa mise en accusation.

Barnwell, qui a été inculpé d'un seul chef d'accusation d'évasion, est accusé d'avoir orchestré l'évasion du 16 octobre du LEC du comté de Bibb. Au moment de l'évasion, Barnwell était détenu pour complot en vue de posséder des drogues dans l'intention de les distribuer, notamment du fentanyl, de la méthamphétamine et de l'héroïne, ainsi que pour des accusations liées à la possession dans l'intention de distribuer du fentanyl, de la méthamphétamine, de l'héroïne et de la cocaïne. , et base de cocaïne.

Alors que les preuves contre Barnwell semblaient accablantes au début, sa défense affirme que leur client est innocent de tout acte répréhensible et a été impliqué à tort dans l'évasion. Ils soutiennent que Barnwell se trouvait tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment et n’avait aucune implication dans la planification ou l’exécution du jailbreak.

Dans une scène dramatique dans la salle d'audience, Barnwell a clamé son innocence et a exprimé de profonds remords pour l'épreuve qui s'est déroulée. Il a assuré au juge qu'il n'avait pas l'intention de s'échapper et qu'il s'était conformé aux protocoles de la prison avant l'incident.

Les procureurs présentent cependant un récit différent, basé sur des témoignages oculaires et des preuves matérielles. Ils affirment que Barnwell a joué un rôle essentiel dans l'organisation de l'évasion, en tirant parti de ses relations au sein du monde criminel pour exécuter le plan.

Au fur et à mesure que le procès se déroule, il reste à voir si le plaidoyer de non-culpabilité de Barnwell tiendra le coup et si des preuves supplémentaires seront présentées qui pourraient apporter un nouvel éclairage sur son implication présumée dans l'évasion.

En savoir plus dans l'histoire Web : Un détenu évadé proclame son innocence dans une affaire d'évasion