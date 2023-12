Découvrez la nouvelle salle d'évasion passionnante dans Escape Simulator: Among Us DLC

Escape Simulator vient de sortir son très attendu DLC Among Us, apportant une nouvelle expérience passionnante de salle d'évasion au populaire jeu de puzzle à la première personne. Rassemblez vos amis et préparez-vous à tester votre travail d'équipe et vos compétences en résolution de problèmes en parcourant la salle d'évasion Mini Skeld, inspirée du vaisseau spatial emblématique du jeu multijoueur en ligne à succès Among Us.

Dans ce DLC immersif, vous et vos coéquipiers vous retrouvez piégés sur The Mini Skeld, un vaisseau spatial rempli de secrets et d'obstacles. Votre objectif est de travailler ensemble pour résoudre une série d’énigmes complexes, découvrir des indices cachés et finalement trouver un moyen de vous échapper avant la fin du temps imparti. Mais attention, car le DLC Among Us ajoute une touche passionnante : l'un de vous pourrait se révéler être un imposteur !

Lorsque vous explorez les pièces et les couloirs du vaisseau spatial, vous devez rester vigilant et ne faire confiance à personne. La collaboration sera cruciale pour déchiffrer des messages énigmatiques, décoder des verrous et percer les mystères du navire. Serez-vous capable de faire confiance à vos amis, ou quelqu'un trahira-t-il l'équipe et sabotera-t-il la mission ?

Le DLC Among Us pour Escape Simulator est désormais disponible sur Steam, offrant aux joueurs la possibilité de plonger dans une expérience d'évasion immersive comme jamais auparavant. Que vous soyez un fan du jeu original Among Us ou un passionné de puzzles à la recherche d'un nouveau défi, ce DLC vous offrira à coup sûr des heures de divertissement passionnant.

Rassemblez votre équipe, mettez vos talents de détective à l'épreuve et commencez votre voyage à travers la salle d'évasion The Mini Skeld dans le passionnant DLC Among Us d'Escape Simulator. Parviendrez-vous à découvrir la vérité et à vous échapper, ou l'imposteur réussira-t-il à faire dérailler votre mission ? Le sort de votre équipage est entre vos mains.