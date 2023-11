Érudit : dynamiser la recherche en langue française et le libre accès

La création d'Érudit découle des recherches menées par Guylaine Beaudry, étudiante diplômée en sciences de l'information à l'Université de Montréal. Conscient du manque d'accès à distance aux revues scientifiques québécoises, les efforts de Beaudry ont donné naissance à Érudit, une infrastructure qui est depuis devenue une puissance de recherche. Tanja Niemann, la directrice générale d'Érudit, le décrit comme « non seulement un projet de production, mais une infrastructure de recherche essentielle ».

À l’origine plateforme regroupant cinq revues des Presses de l’Université de Montréal, Érudit a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Son objectif va au-delà de la simple mise à disposition de textes en ligne ; il garantit que les formats sont indexés et lisibles sur différents appareils. « Nous nous sentons prêts pour l'avenir, car nous avons établi une base solide et une vision claire au cours des 25 dernières années », déclare Niemann.

Poussé par l'intérêt croissant envers ses services, Érudit a élargi son champ d'action en s'associant à d'autres revues et universités. En 2004, un consortium s'est formé entre l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal pour soutenir la production de revues de recherche québécoises. Au fil des années, Érudit n'a cessé d'évoluer, avec le lancement de sa quatrième version en 2017. « À mesure que l'environnement technologique évolue, nous devons constamment nous améliorer pour une meilleure indexation et une meilleure accessibilité », note Gwendal Henry, conseiller en communication chez Érudit. Chaque année, 10,000 XNUMX nouveaux articles et documents historiques s'ajoutent à la collection d'Érudit.

Considérée comme l'une des infrastructures majeures au Canada par la Fondation canadienne pour l'innovation, Érudit occupe une position cruciale dans le domaine de la recherche en sciences humaines. «Le texte devient un objet de recherche en sciences humaines», explique Niemann. Avec ses partenaires, Érudit a constitué un corpus de textes exploitables accessibles via Calcul Québec.

### FAQ

**Qu'est-ce qu'Érudit?**

Érudit est une infrastructure de recherche qui donne accès à distance aux revues scientifiques québécoises. Il est devenu une plateforme essentielle pour la recherche en langue française au Canada, avec une vaste collection d'articles et de documents historiques.

**Comment Érudit soutient-il la recherche?**

Érudit rend non seulement accessibles les articles de recherche, mais veille également à ce que leurs formats soient indexables et lisibles sur différents appareils. La plateforme continue d'améliorer ses capacités technologiques pour améliorer le référencement et l'accessibilité.

**Comment Érudit contribue-t-il à la communauté scientifique?**

Érudit joue un rôle central dans la stabilisation et la pérennisation du travail des petites revues indépendantes de la communauté francophone. Sa collaboration avec les bibliothèques universitaires et d'autres intervenants contribue à maintenir la vitalité de ces revues.

**Comment Érudit assure-t-il le libre accès?**

Environ 97 % des textes hébergés sur Érudit sont accessibles gratuitement. Les 3 % restants nécessitent un abonnement à la bibliothèque, permettant de réorienter les fonds pour soutenir les frais de fonctionnement des revues.

**Quel est l'avenir d'Érudit?**

Érudit vise à étendre son rayonnement au-delà de la région du Québec et à devenir une plateforme nationale de revues en sciences humaines et sociales à travers le Canada. Il cherche à renforcer les publications indépendantes en libre accès en consolidant des initiatives similaires aux siennes.

## Conclusion

Au cours des 25 dernières années, Érudit s'est transformé en un pôle de recherche crucial, renforçant la recherche en langue française et favorisant le libre accès. En offrant un contenu fiable et accessible gratuitement, Érudit amplifie la visibilité et l'impact des revues scientifiques québécoises à travers le monde. Avec un engagement indéfectible à soutenir les revues et les communautés locales, Érudit veille à ce que le financement public rémunère adéquatement les équipes des revues pour leurs précieuses contributions, favorisant ainsi la production de recherches de haute qualité.