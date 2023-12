Rencontrez Melissa « Roo » Kojanciehe : la nouvelle dirigeante qui façonne l'avenir du zoo d'Érié

By

Dans une annonce passionnante, le zoo d'Érié a nommé Melissa « Roo » Kojanciehe au poste de nouvelle directrice générale (PDG), ouvrant ainsi la voie à l'avenir de l'organisation. Après un processus de recherche approfondi, Kojanciehe est apparu comme le candidat le plus qualifié pour assumer ce rôle crucial.

Le lien profond de Kojanciehe avec le zoo d'Érié s'étend sur plusieurs décennies, au cours desquelles elle a été gardienne d'animaux, éducatrice et, plus récemment, directrice des opérations (COO). Son dévouement et sa passion pour la mission du zoo ont été évidents tout au long de son mandat, et son leadership visionnaire a eu un impact substantiel sur l'organisation.

L'une des réalisations notables de Kojanciehe en tant que COO a été de diriger les efforts de réaccréditation par l'intermédiaire de l'Association des zoos et aquariums (AZA). Elle a travaillé sans relâche pour s'assurer que le zoo répondait à toutes les exigences nécessaires, en complétant un plan stratégique en collaboration avec un mentor d'AZA. Cette étape importante a non seulement solidifié l'engagement du zoo envers l'excellence, mais a également jeté les bases de sa croissance et de son succès futurs.

En réfléchissant à la nomination de Kojanciehe, Scott Mitchell, directeur du développement du zoo d'Erie, a exprimé sa confiance en ses capacités. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Kojanciehe pendant plus de deux décennies, il a témoigné de sa vision sans précédent et de son engagement inébranlable envers l'avancement du zoo. Avec Kojanciehe à la barre, le zoo d'Érié est sur le point de prospérer au 21e siècle.

Sous la direction de Kojanciehe, le zoo d'Érié a déjà fait des progrès significatifs, notamment en accueillant 27 nouveaux animaux, en réalisant deux nouvelles expositions et en se lançant dans les préparatifs pour la prochaine célébration du centenaire du zoo. Ses qualifications, son énergie et son dévouement font d'elle la candidate idéale pour diriger le zoo d'Érié vers un avenir brillant et prometteur.

En tant que nouveau PDG, Kojanciehe est prêt à s'appuyer sur les succès existants du zoo, en favorisant la poursuite de la croissance et en offrant des expériences exceptionnelles aux visiteurs et aux résidents des animaux. La communauté d'Érié peut anticiper avec impatience les initiatives innovantes et les réalisations révolutionnaires qui se concrétiseront sous le leadership inspirant de Melissa « Roo » Kojanciehe.