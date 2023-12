Un jeune prodige de la guitare prend d’assaut TikTok et Instagram

Résumé : Coen Krysiak, un guitariste de 7 ans, est devenu une sensation du jour au lendemain après avoir publié une vidéo de lui et de son père jouant une chanson de Metallica sur TikTok et Instagram. La vidéo a recueilli plus de 40 millions de vues en seulement 48 heures, surprenant même son père, Ryan Krysiak, qui gère leurs comptes sur les réseaux sociaux. Le talent musical de Coen était évident dès son plus jeune âge et il est rapidement devenu adepte de la guitare en écoutant simplement des chansons. Son ton parfait et son oreille musicale ont impressionné même son père, lui-même musicien. La sœur de Coen, Quinn, est également douée pour la musique et sait jouer de la basse. Bien que Coen ne s'entraîne que 15 minutes par jour, il parvient à captiver le public grâce à ses performances impressionnantes. Ses vidéos sur TikTok et Instagram ont attiré une attention considérable, car ces plateformes sont idéales pour présenter des pièces musicales plus courtes. Malgré sa soudaine renommée, Coen reste humble et concentré sur sa passion pour la musique.

Informations citées remplacées : Un prodige de la guitare de 7 ans nommé Coen Krysiak a pris d'assaut Internet avec sa vidéo virale sur TikTok et Instagram. La vidéo de Coen, dans laquelle il joue avec son père une chanson de Metallica, a recueilli un nombre incroyable de 40 millions de vues en seulement deux jours. Selon son père, Coen a commencé à expérimenter la batterie dès son plus jeune âge et a commencé à créer des vidéos de lui-même jouant de la guitare alors qu'il n'avait que 4 ans. La capacité musicale exceptionnelle de Coen vient de son pitch remarquablement parfait, lui permettant d'apprendre et de jouer des chansons sans effort simplement en les écoutant. Sous les conseils de son père, Coen ne s'entraîne que 15 minutes par jour avant de prendre son autobus scolaire. La sœur de Coen, Quinn, âgée de 9 ans, qui possède également un talent musical, joue de la basse. La popularité de Coen n'a cessé de croître grâce à ses fréquents téléchargements de vidéos sur TikTok et Instagram. Malgré l'afflux soudain d'attention, Coen reste cloué au sol, actuellement occupé par un voyage en famille à Disneyland.