Le directeur de la bibliothèque publique du comté d'Erie démissionne au milieu d'une controverse

La directrice de la bibliothèque publique du comté d'Erie, Karen Pierce, a démissionné de son poste, avec effet immédiat, après sa démission vendredi. Bien que la raison exacte de son départ reste inconnue, il est clair que le mandat de Pierce a été marqué par un examen public et une controverse.

La première réaction majeure de Pierce s'est produite en juin lorsqu'elle a pris la décision de déplacer une exposition de livres du mois de la fierté de l'entrée de la section pour enfants de la bibliothèque commémorative Blasco. Cette décision a suscité de vives critiques de la part des groupes LGBTQ+, des élus et des manifestants, ce qui a finalement conduit à la démission de trois membres du conseil consultatif de la bibliothèque.

Plus récemment, Pierce a fait face à l'opposition du public pour son soutien à un contrat de location de 25 ans entre le comté d'Erie et l'Université de Gannon. L'accord permettrait la création d'un centre de recherche et d'éducation sur l'eau de 3,000 XNUMX pieds carrés au sein de la bibliothèque Blasco. De nombreux membres du public ont exprimé leurs inquiétudes concernant l'impact potentiel du centre sur les services de bibliothèque, le stationnement et le manque de participation de la communauté au processus décisionnel.

John Euliano, l'ancien directeur de la succursale de Millcreek, assumera les fonctions de directeur par intérim de la bibliothèque pendant que la recherche d'un nouveau directeur commence immédiatement. Pierce, qui a été nommé par Brenton Davis, directeur du comté d'Erie, en juin 2022, a assumé le rôle de premier directeur permanent depuis le départ de Blane Dessy en mai 2021.

Même si les controverses entourant Pierce ont peut-être éclipsé son leadership, l’administration Davis a exprimé sa gratitude pour sa vision et sa contribution au cours de son mandat. Alors qu'elle passe à son prochain projet, l'administration lui souhaite bonne chance.

La bibliothèque publique du comté d'Erie est désormais confrontée à la tâche de trouver un nouveau directeur capable de s'adapter à l'opinion publique, de s'engager auprès de la communauté et de maintenir la mission du système de bibliothèques consistant à fournir des ressources et des services accessibles à tous les résidents.