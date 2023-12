Fortnite présente un jeu d'artisanat inspiré de Lego, jetant les bases de son expansion

Fortnite subit une transformation importante pour devenir plus qu'un simple jeu de bataille royale. Dans le but de transformer Fortnite en plate-forme, le jeu a publié un nouveau jeu d'artisanat inspiré de Lego disponible dans l'univers Fortnite. Cela marque le début d’une nouvelle ère pour Fortnite, car elle vise à créer un écosystème de jeu proposant des expériences diverses.

Le jeu Lego Fortnite est un jeu de survie qui rappelle Minecraft. Cependant, au lieu de télécharger un jeu séparé, les joueurs peuvent y accéder directement depuis le menu Fortnite. Le jeu propose une grande carte générée de manière procédurale, 19 fois plus grande que l'île de la bataille royale. Les joueurs peuvent choisir entre un mode créatif, leur permettant de construire tout ce qu'ils désirent, ou un mode survie où ils font face à des défis tels que la faim et la chaleur extrême.

Ce qui rend cette collaboration unique, c'est que Lego Fortnite n'est pas le seul jeu à venir sur Fortnite. Deux autres jeux, Rocket Racing et Fortnite Festival, devraient être lancés cette semaine. Epic Games, le développeur de Fortnite, envisage Fortnite comme une plateforme capable d'héberger une large gamme de jeux, similaire à Roblox mais avec des contrôles plus stricts.

Dans une interview avec The Verge, Saxs Persson, vice-président exécutif d'Epic, a expliqué que la collaboration Lego contribue à jeter les bases de plusieurs éléments au sein de l'écosystème Fortnite. L’un de ces éléments consiste à construire un métaverse, un espace virtuel avec des identités persistantes. L'inclusion de minifigs Lego permet aux joueurs d'assumer différents rôles au sein du métaverse, améliorant ainsi l'expérience globale.

Un autre aspect crucial est la classification par âge. Epic a introduit des classifications par âge pour toutes les expériences dans Fortnite, y compris celles créées par les utilisateurs. La collaboration Lego met en valeur la polyvalence de Fortnite en tant que plateforme pour tous les âges, permettant aux parents de contrôler le contenu auquel leurs enfants peuvent accéder.

De plus, Epic a l’intention d’étendre l’écosystème Fortnite Creative, permettant aux créateurs de développer leurs propres expériences au sein du jeu. Leur partenariat avec Lego consiste à créer des jumeaux numériques pour les éléments Lego et à les mettre à la disposition des créateurs. Cela élargit non seulement l'écosystème du jeu, mais profite également aux créateurs en offrant de nouvelles ressources et opportunités.

La transition de Fortnite vers une plate-forme représente une étape audacieuse dans la redéfinition du paysage du jeu. Avec une collection croissante de jeux et une concentration sur le contenu généré par les utilisateurs, Fortnite vise à captiver un public plus large tout en offrant une multitude d'expériences au sein de son univers virtuel.

