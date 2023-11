Nouvelle fonctionnalité de rapport vocal ajoutée à Fortnite pour améliorer la sécurité de la communauté

Fortnite, le jeu multijoueur en ligne populaire développé par Epic Games, s'apprête à dévoiler une nouvelle fonctionnalité de signalement vocal visant à remédier aux mauvaises conduites des joueurs et à garantir un environnement de jeu sûr. Les outils communautaires améliorés permettront aux joueurs de signaler tout cas de mauvais comportement sur les chats vocaux, permettant ainsi à l'entreprise de prendre les mesures appropriées contre les contrevenants.

Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité capturera en toute sécurité les cinq minutes d'audio au cours d'une session de jeu, fonctionnant sur une base continue. Epic Games souligne qu'il ne stocke pas d'enregistrements vocaux à moins qu'un rapport ne soit déposé. Dans le cas où une conversation serait signalée, l'audio des cinq dernières minutes sera téléchargé avec le rapport et envoyé aux modérateurs d'Epic pour examen. Les signalements restent anonymes pour encourager les utilisateurs à signaler tout comportement inapproprié sans crainte de représailles.

Epic Games s'engage à respecter la confidentialité des utilisateurs et a mis en œuvre des mesures pour protéger les données personnelles. Après 14 jours ou la durée d'une sanction, les extraits audio enregistrés sont automatiquement supprimés. En cas de recours, Epic Games pourra conserver les clips pendant 14 jours supplémentaires afin de faciliter le processus décisionnel. De plus, si un clip est requis à des fins légales, il sera conservé aussi longtemps que la loi l'exige.

Pour donner aux joueurs un meilleur contrôle sur leur expérience de jeu, la fonction de rapport vocal peut être désactivée par les utilisateurs de plus de 18 ans. En désactivant la fonctionnalité, les joueurs peuvent s'assurer que les rapports vocaux ne sont pas disponibles dans leur groupe ou lorsqu'ils jouent avec des amis qui ont a également choisi de l'éteindre. Cependant, désactiver complètement le chat vocal est une option, même si elle restreint la communication avec les amis et les autres joueurs.

L'ajout par Epic Games de la fonction de signalement vocal s'aligne sur les efforts déployés par d'autres sociétés de jeux, telles que Sony et Microsoft, pour lutter contre la toxicité et le harcèlement au sein de leurs communautés de joueurs. En offrant aux joueurs les moyens de signaler une mauvaise conduite, Fortnite vise à favoriser un environnement plus sûr et plus agréable pour les joueurs de tous âges.

Foire aux Questions

1. Combien de temps Epic Games conserve-t-il les enregistrements vocaux ?

Epic Games ne stocke pas les enregistrements vocaux sauf si un rapport est déposé. Les clips audio capturés sont automatiquement supprimés après 14 jours ou la durée d'une sanction. En cas de recours, les clips pourront être conservés pendant 14 jours supplémentaires.

2. Puis-je signaler une conversation de manière anonyme ?

Oui, les signalements effectués via la fonction de signalement vocal sont anonymes. Epic Games encourage les joueurs à signaler tout cas de mauvais comportement sans crainte de représailles.

3. Puis-je désactiver la fonction de rapport vocal ?

Les joueurs de plus de 18 ans ont la possibilité de désactiver la fonction de rapport vocal. En la désactivant, la fonctionnalité ne sera pas disponible en soirée ou lorsque vous jouez avec des amis qui ont également choisi de la désactiver.

4. Existe-t-il une alternative à la désactivation complète du chat vocal ?

Oui, les joueurs peuvent choisir de désactiver complètement le chat vocal. Cependant, cette option limite la communication avec les amis et les autres joueurs pendant le jeu.