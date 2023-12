Epic Games Store annonce une gamme passionnante de jeux gratuits

Résumé : Epic Games Store a dévoilé sa dernière gamme de jeux gratuits, offrant aux joueurs un week-end riche en divertissement. En plus des deux titres populaires disponibles dès maintenant, la plateforme a également annoncé une grosse surprise pour la prochaine période des fêtes.

GigaBash : un jeu d'arène multijoueur monstrueux

L'un des jeux gratuits disponibles sur Epic Games Store du 7 au 13 décembre est GigaBash. Développé par Passion Republic Games, GigaBash est un jeu de combat en arène multijoueur qui permet aux joueurs de contrôler des kaijus – des monstres géants inspirés des films kaijū classiques. Le jeu propose des environnements destructibles, permettant aux joueurs de déclencher des attaques légères et lourdes, d'effectuer des mouvements spéciaux uniques, d'esquiver, d'exécuter des sprints aériens et même de lancer des bâtiments et des objets sur leurs adversaires. Au fur et à mesure que les joueurs infligent des dégâts à leurs adversaires, ils accumulent de l’énergie Giga, transformant finalement leur kaiju en un monstre de classe « S » plus fort et plus grand. Ce jeu est parfait pour les fans de Godzilla.

Prédécesseur : un jeu d'action rapide

L'autre jeu gratuit sur Epic Games Store cette semaine est Predecessor, développé et publié par Omeda Studios. Combinant des éléments de gameplay MOBA et FPS, Predecessor propose une action intense et une variété de personnages, chacun avec ses propres capacités et rôles. Les joueurs peuvent choisir parmi des héros comme Gideon, Howitzer et Kallari, chacun présentant des compétences diverses, allant des pouvoirs magiques aux attaques physiques. Le jeu met l'accent sur un gameplay stratégique et la maîtrise des personnages, où les joueurs peuvent jouer divers rôles tels que midlane, jungle ou support, en fonction du personnage choisi.

Le retour du calendrier de l'Avent : une méga surprise

Epic Games ramène son calendrier de l'Avent et les fans peuvent s'attendre à ce qu'un jeu mystère soit révélé dans un peu plus de 5 jours. L'année dernière, Epic Games a offert aux joueurs un nouveau jeu chaque jour pendant 15 jours pendant la période des fêtes. Y aura-t-il encore plus de jeux à venir ? Cela semble certainement probable. Restez à l’écoute des annonces les plus intéressantes d’Epic Games, qui continuent de ravir les joueurs avec des offres gratuites sur Epic Games Store.

En savoir plus dans l'histoire Web : Epic Games Store annonce une gamme passionnante de jeux gratuits