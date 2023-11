Procès antitrust de Google : examen de la bataille avec Epic Games

Dans le cadre d'un procès antitrust en cours, Epic Games Inc., le développeur du jeu vidéo très populaire « Fortnite », devrait présenter ses arguments contre les prétendues pratiques restrictives du Google Play Store. Le procès, qui devrait durer plusieurs semaines, a débuté le 6 novembre.

Epic Games accuse Google d'interdire à ses concurrents de distribuer directement leurs applications et d'exiger à la place leur inclusion dans le Google Play Store. Selon Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, cette approche étouffe la liberté des consommateurs et des développeurs, en introduisant des taxes et des frais de monopole qui gonflent les prix. Sweeney affirme que les frais de Google gonflent les prix des transactions intégrées à l'application jusqu'à 30 %, ce qui est nettement supérieur aux 3 % facturés par les processeurs de paiement sur les marchés concurrentiels. Contrairement à la demande de compensation financière, le procès d'Epic se concentre sur la conduite de changements dans les pratiques de Google.

Pour présenter son cas, Epic Games a dressé une liste de témoins importante qui comprend des personnalités telles que Sundar Pichai (directeur général de Google et Alphabet), Ruth Porat (directrice financière de Google et Alphabet) et même Andy Rubin (co- fondateur du système d'exploitation Android). Le procès met également en évidence le prétendu paiement par Google d'incitations aux développeurs de jeux pour qu'ils conservent leurs titres exclusivement sur le Play Store. Epic Games affirme que Google a utilisé des tactiques trompeuses en déplaçant les conversations en ligne vers Google Chats, où elles pourraient ensuite être détruites.

Alors que le vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google, Wilson White, rejette le procès comme étant malavisé et hypocrite, Epic Games reste déterminé dans sa quête d'un marché numérique plus ouvert et plus équitable. Le procès coïncide avec la confrontation antitrust en cours entre Google et le ministère de la Justice, où des accusations similaires d'abus de pouvoir sont soulevées.

Dans l’ensemble, ce procès aux enjeux élevés marque un moment important dans la bataille en cours entre les développeurs et les géants de la technologie, alors que leurs pratiques et leur domination du marché sont scrutées. Les résultats de ces procédures judiciaires pourraient avoir des implications considérables sur l’avenir de la distribution d’applications, de la concurrence et du bien-être des consommateurs.

