Révolutionner la conception de catalyseurs grâce à l'apprentissage automatique

Des chercheurs du MIT ont introduit une approche révolutionnaire en matière de conception de catalyseurs, en tirant parti de l'apprentissage automatique pour surmonter les limites des méthodes basées sur l'intuition. En employant cette nouvelle technique, l’équipe du MIT a découvert des configurations atomiques jusqu’alors non identifiées dans un matériau largement étudié depuis trois décennies. Leurs résultats, publiés dans la revue Nature Computational Science, mettent en lumière la capacité de l’apprentissage automatique à fournir des informations plus détaillées et plus précises sur les surfaces des catalyseurs.

Traditionnellement, la caractérisation des surfaces matérielles est un processus statique qui examine une configuration spécifique parmi d’innombrables possibilités. En revanche, la nouvelle méthode développée par les chercheurs du MIT propose une estimation de toutes les variations potentielles en utilisant un processus itératif d’apprentissage automatique. Avec seulement quelques calculs de principes fondamentaux, le système peut prédire les énergies de surface selon différents potentiels et déterminer avec précision la structure la plus stable dans différentes conditions externes.

De plus, le cadre de reconstruction automatique de surface (ASR) des chercheurs élimine le besoin d’échantillons sélectionnés à la main pour entraîner le réseau neuronal. Au lieu de cela, il commence par un seul exemple de surface coupée vierge et utilise des algorithmes d’apprentissage actif et de Monte Carlo pour sélectionner les sites d’échantillonnage. Avec moins de 5,000 XNUMX calculs de principes premiers, le cadre ASR peut fournir des prévisions précises des énergies de surface, même pour des matériaux complexes à trois composants.

Les implications de cette recherche sont considérables. En élargissant notre compréhension des surfaces des catalyseurs et de leur comportement dans différentes conditions, les scientifiques seront mieux équipés pour développer des matériaux destinés à un large éventail d'applications. L’une de ces applications comprend la production d’hydrogène « vert » comme source de carburant durable et sans émissions. De plus, cette approche innovante peut être étendue à l’étude des propriétés dynamiques de surface, telles que celles des électrodes de batterie pendant la charge et la décharge.

Les chercheurs ont rendu leur outil, AutoSurfRecon, disponible en téléchargement gratuit, permettant aux chercheurs du monde entier d'utiliser ce puissant cadre d'apprentissage automatique. À mesure que la conception des catalyseurs devient plus efficace et plus pertinente, nous pouvons anticiper des avancées significatives dans divers domaines, tels que la production d’énergie et la science des matériaux. L’ère de la conception de catalyseurs basée sur l’intuition cède la place à une nouvelle ère d’innovation basée sur les données.

