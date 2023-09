Nouvelle avancée : E.coli conçu pour générer de l'électricité à partir des eaux usées

By

Des scientifiques de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la gestion des eaux usées. Ils ont réussi à concevoir E.coli, une bactérie en forme de bâtonnet que l'on trouve couramment dans l'intestin inférieur des organismes, pour produire de l'électricité à partir des eaux usées.

Les chercheurs de l'EPFL ont doté la bactérie de la machinerie génétique nécessaire pour produire de l'électricité. Lors des tests, l'E.coli modifié a obtenu des résultats encore meilleurs que d'autres organismes connus pour leur capacité à produire de l'électricité lorsqu'ils sont exposés aux eaux usées.

E.coli est depuis longtemps un favori des chercheurs en microbiologie en raison de sa structure génétique facilement manipulable. Il est devenu un outil incontournable pour divers projets de recherche et industriels. Il semble désormais que cet organisme polyvalent ait le potentiel de résoudre les problèmes de gestion des eaux usées.

En règle générale, la gestion des eaux usées nécessite une quantité importante d'énergie pour traiter les déchets organiques. Mais avec E.coli, une bio-ingénierie, les chercheurs de l'EPFL ont atteint deux objectifs en un : traiter simultanément les déchets organiques et produire de l'électricité.

Cette avancée pourrait potentiellement révolutionner le domaine de la gestion des eaux usées. En exploitant la puissance d’E.coli, nous pouvons non seulement résoudre le problème de l’élimination des déchets organiques, mais également générer de l’électricité précieuse. Cela pourrait avoir des implications significatives pour la production d’énergie durable et la préservation de l’environnement.

Des recherches et des développements supplémentaires sont nécessaires pour optimiser les performances de l'E.coli bio-ingénierie et étendre la technologie à des applications pratiques. Cependant, cette réalisation marque une avancée significative dans la recherche de solutions innovantes et durables pour la gestion des eaux usées.

