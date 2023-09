Nickelodeon All-Star Brawl 2 présente Ember de Danny Phantom

Nickelodeon All-Star Brawl 2 continue d'élargir sa liste avec des personnages de différentes époques de l'histoire de Nickelodeon. La dernière venue est Ember McLain, un visage familier des fans de la série animée Danny Phantom. Ember apporte sa guitare fantomatique et ses capacités musicales à la bataille.

Les attaques d'Ember se concentrent sur ses compétences en matière de déchiquetage de guitare, lui permettant de déclencher des attaques de grande envergure sur ses adversaires. Elle possède également une mécanique « Cheer » unique, dans laquelle les attaques réussies remplissent un compteur. Une fois le compteur plein, Ember gagne une puissance d’attaque accrue et des avantages supplémentaires.

Ember rejoint les rangs des autres nouveaux ajouts dans Nickelodeon All-Star Brawl 2, notamment El Tigre, Squidward, Jimmy Neutron, Plankton, et plus encore. Le jeu propose également une liste de personnages de retour, tels que Danny Phantom, Bob l'éponge, Patrick Star, Garfield et d'autres.

La suite à venir promet des graphismes mis à jour, de nouvelles étapes et des mouvements retravaillés pour les personnages de retour. Les joueurs peuvent s'attendre à un mode campagne complet, à une course contre les boss et à un mode arcade peaufiné pour les sessions solo. De plus, le jeu offre une fonctionnalité de jeu croisé en ligne complète sur toutes les plateformes.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 devrait être lancé plus tard cette année sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.

Source : GameSpot (aucune URL fournie)