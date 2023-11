Destiny 2 accueille le loup blanc : une nouvelle vague de collaboration

Joueurs de Destiny 2, réjouissez-vous ! Bungie vient d'annoncer une collaboration passionnante avec le célèbre RPG de CD Projekt Red, The Witcher 3. Offrant une touche unique aux joueurs, trois nouveaux ensembles d'armures sont introduits, vous permettant d'incarner l'emblématique Geralt de Riv. Cependant, il y a un hic : ces nouveaux skins arrivent à un moment où Destiny 2 connaît son point le plus bas depuis des années.

Dans un communiqué de presse, Bungie a révélé l'arrivée de cette collaboration dans le jeu, coïncidant avec la Saison des Vœux le 28 novembre. "Les gardiens peuvent se transformer en tueurs de monstres avec de nouveaux produits cosmétiques inspirés de Geralt de Riv", a annoncé Bungie. Outre les ornements d'armure, les joueurs peuvent également s'attendre à un obus Ghost, un vaisseau, un moineau, une emote et un finisseur pour compléter l'expérience crossover.

Bien que les détails exacts du prix des ensembles d'armures n'aient pas encore été divulgués, les collaborations passées, comme avec Assassin's Creed, étaient généralement au prix de 20 $ par ensemble. Si la même chose s'applique ici, les joueurs peuvent s'attendre à dépenser 60 $ pour acquérir les trois ensembles, sans même prendre en compte le coût de la coque Ghost et des autres objets. Notamment, les précédents crossovers n'étaient pas disponibles à l'achat avec la monnaie du jeu, ce qui signifie que l'argent réel est le seul moyen de les obtenir.

Pour les fans de la franchise The Witcher, ces nouveaux skins séduisent sans aucun doute. Cependant, leur introduction n'aurait pas pu survenir à un moment plus difficile pour Destiny 2. Le jeu a connu une année mouvementée, culminant avec la décision de Bungie de licencier 100 employés, en deçà des prévisions de revenus de 45 pour cent et en retardant The Final Shape. extension de trois mois. Avec un nombre de joueurs au plus bas sur Steam, les frustrations existantes au sein de la communauté n'ont fait que s'intensifier.

Alors que nous nous tournons vers la Saison du Souhait, qui promet de résoudre un mystère de Destiny 2 remontant à cinq ans, des incertitudes planent sur l'avenir du jeu. La question des armures coûteuses continue d’être un point sensible pour la communauté. Pour atténuer une partie du mécontentement, Destiny 2 a proposé gratuitement l'un de ses nouveaux ensembles d'armures en septembre dernier. Cependant, comme le souligne l'écrivain de Forbes, Paul Tassi, persuader les joueurs d'investir dans une autre collaboration si peu de temps après le licenciement du personnel sera sans aucun doute une tâche difficile, quel que soit l'attrait visuel des nouveaux décors.

FAQ:

1. Combien coûteront les nouveaux ensembles d’armures inspirés de Witcher ?

Les détails exacts des prix n'ont pas encore été révélés, mais sur la base de collaborations passées, les joueurs peuvent s'attendre à ce que les ensembles coûtent environ 20 $ chacun.

2. Les ensembles d'armures peuvent-ils être acquis en utilisant la monnaie du jeu ?

Non, traditionnellement, les sets crossover ne sont disponibles à l'achat qu'avec de l'argent réel, et non avec la monnaie du jeu.

3. Pourquoi Destiny 2 a-t-il été confronté à des défis ?

Destiny 2 a connu une année tumultueuse, avec notamment des licenciements, des projections de revenus manquées et des retards dans les extensions.

4. Quels efforts ont été déployés pour répondre au mécontentement des joueurs ?

Pour tenter d'apaiser une partie de la colère, Destiny 2 a offert gratuitement l'un de ses nouveaux ensembles d'armures en septembre.