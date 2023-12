Un nouveau personnage DLC pour Guilty Gear Strive annoncé avant les Game Awards

Bandai Namco Entertainment Asia a révélé de manière inattendue le prochain personnage DLC jouable pour Guilty Gear Strive avant les Game Awards. Elphelt Valentine est sur le point de rejoindre la liste et est apparemment disponible en téléchargement dès maintenant, selon le site officiel de Bandai Namco.

Alors qu'une bande-annonce d'Elphelt Valentine est actuellement privée et devrait être mise en ligne lors des Game Awards, le billet de blog sur le site Web de Bandai Namco fournit des détails sur le nouveau combattant. Selon le message, Elphelt est conçu pour être accessible aux joueurs tout en disposant d'un arsenal d'outils de confusion pour submerger les adversaires.

Il n'est pas clair si Elphelt est réellement disponible en téléchargement pour le moment, mais compte tenu de la mention par le blog d'une annonce ultérieure, il semble probable que cette révélation était prématurée. Les liens du site Web avec la branche asiatique de Bandai Namco, ainsi que la date de publication du 8 décembre, suggèrent en outre qu'il était censé être annoncé lors des Game Awards.

En plus de l'annonce du personnage, Bandai Namco a également partagé des détails sur les prochaines mises à jour de Guilty Gear Strive. Le jeu recevra davantage d'ajustements d'équilibrage de combat grâce à une mise à jour gratuite, y compris de nouveaux mouvements spéciaux pour Axl Low et Potemkin. De plus, un nouveau mode versus en ligne appelé « TEAM OF 3 » devrait sortir en 2024, avec six joueurs s'affrontant simultanément.

Les joueurs souhaitant étendre leur expérience Guilty Gear Strive peuvent acheter le Season Pass 3, qui comprend Elphelt Valentine, Johnny, deux personnages à venir, deux étapes de combat et des couleurs de personnages supplémentaires. Avec tout le nouveau contenu passionnant à venir sur Guilty Gear Strive, les fans du jeu ont beaucoup à attendre avec impatience dans le futur.

En savoir plus dans l'histoire Web : Un nouveau personnage DLC pour Guilty Gear Strive annoncé avant les Game Awards