Elon Musk intente une action en justice contre les médias concernant l'exode des annonceurs

Après avoir connu un exode important d’annonceurs, l’entrepreneur milliardaire Elon Musk a récemment intenté une action en justice contre Media Matters, un groupe de surveillance progressiste. Le procès allègue que Media Matters a faussé la probabilité que des publicités apparaissent à côté de contenus extrémistes sur la plateforme X de Musk. Selon Musk, Media Matters a intentionnellement créé et diffusé des images trompeuses qui représentaient faussement les messages des annonceurs à côté de contenus néo-nazis et nationalistes blancs. Ces images manipulées ont ensuite été présentées comme représentatives des expériences utilisateur typiques sur X. L’objectif, affirme Musk, était d’éloigner les annonceurs de la plateforme, paralysant par la suite X Corp.

Le procès, déposé lundi devant le tribunal de district américain du district nord du Texas, désigne Media Matters et Eric Hananoki, leur journaliste d'investigation principal, comme défendeurs. Musk demande une ordonnance judiciaire obligeant Media Matters à supprimer l'analyse de son site Web. De plus, le procès accuse Media Matters d'interférer avec les contrats des annonceurs de X, de nuire aux relations économiques et de dénigrer X Corp.

Offrant son soutien à X, la PDG Linda Yaccarino a défendu le site de médias sociaux, soulignant l'exactitude de l'analyse de Media Matters. Elle a déclaré qu'aucun utilisateur authentique de X n'avait vu de publicités de grandes marques comme IBM, Comcast ou Oracle à côté du contenu mis en évidence dans le rapport de Media Matters.

À la lumière du procès, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a annoncé une enquête sur Media Matters pour déterminer si son étude du contenu de X pouvait être classée comme activité frauduleuse potentielle en vertu de la loi du Texas. Paxton a qualifié le groupe d'« organisation radicale de gauche » et a exprimé son inquiétude quant à leurs prétendues tentatives de restreindre la participation sur la place publique.

L’exode des annonceurs de X s’est produit après que Musk ait fait des remarques controversées et antisémites, approuvant l’affirmation selon laquelle les communautés juives encouragent la « haine contre les Blancs ». En réponse, de grandes marques, dont Disney, Paramount et Warner Bros. Discovery (la société mère de CNN), ont rapidement interrompu leur publicité sur la plateforme.

Musk avait déjà évoqué une action en justice contre Media Matters, affirmant qu’un « procès thermonucléaire » serait à venir. Il s’est engagé à cibler non seulement Media Matters, mais également toute personne ou entité impliquée dans ce qu’il a décrit comme une « attaque frauduleuse » contre X Corp.

En réponse aux menaces de Musk, Media Matters a publié une déclaration promettant de se défendre, qualifiant Musk de tyran qui cherche à faire taire les informations exactes. Le groupe a souligné que Musk lui-même avait reconnu la présence de publicités aux côtés du contenu pro-nazi identifié par Media Matters et s'était dit convaincu qu'ils sortiraient victorieux si une action en justice était intentée.

QFP

Qu’est-ce que Questions Médias ? Media Matters est un groupe de surveillance progressiste qui analyse et surveille le contenu des médias, notamment en ce qui concerne les préjugés et la désinformation. Qu'est-ce que X? X est une plateforme de médias sociaux appartenant à Elon Musk. Pourquoi les grands annonceurs ont-ils quitté X ? Les grandes marques ont abandonné la publicité sur X après qu'Elon Musk ait fait des déclarations controversées et antisémites. Quel est l’objectif du procès intenté par Musk contre Media Matters ? Le procès de Musk vise à tenir Media Matters pour responsable de ce qu'il considère comme une campagne délibérée visant à éloigner les annonceurs de X et à discréditer la plateforme. Quelle est la réponse de Media Matters ? Media Matters s’est engagé à se défendre contre ce qu’il perçoit comme une tentative de faire taire ses reportages et analyses précis.