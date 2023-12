Elon Musk aborde les boycotts des annonceurs et les tweets controversés lors du DealBook Summit

By

Lors du DealBook Summit 2023 à New York, Elon Musk, PDG de Tesla, ingénieur en chef de SpaceX et CTO de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), a évoqué les boycotts en cours des annonceurs et la controverse entourant ses tweets.

Musk, connu pour ses déclarations audacieuses, s'est moqué de l'idée que les annonceurs tentent de le faire chanter avec leurs campagnes. D'un ton direct et conflictuel, il a répondu : « Si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité ? Me faire chanter avec de l'argent ? Allez vous faire foutre. Aller. F-. Toi-même. Est-ce clair?"

Musk a en outre laissé entendre que ses fans le soutiendraient en boycottant les annonceurs boycotteurs. Il a menacé que le monde sache que ces annonceurs « avaient tué l’entreprise » et s’est engagé à le documenter de manière très détaillée.

Au cours de l'interview, il a également rejeté l'idée d'être détesté, déclarant : « Je n'ai aucun problème à être détesté. Détestez.

Tout en reconnaissant que ses tweets encourageaient « la haine antisémite et raciste », Musk a exprimé ses regrets pour ses actes. Il a admis que les messages étaient « stupides » et s’en est excusé.

La controverse entourant les tweets de Musk a conduit plusieurs grands annonceurs, dont Disney et Apple, à suspendre leurs campagnes sur X. De plus, des utilisateurs notables, comme la maire de Paris Anne Hidalgo, ont abandonné la plateforme.

Musk a fermement nié les allégations d'antisémitisme et a souligné que les appels à une violence extrême allaient à l'encontre des conditions de service de X.

Concernant sa visite en Israël, Musk a précisé qu’elle était prévue avant les tweets controversés et ne faisait pas partie d’une « tournée d’excuses ». Il a exprimé son intérêt pour l'introduction du service de communications par satellite de SpaceX, Starlink, dans la région, en particulier pour les organisations humanitaires à Gaza.

Au cours de l’entretien, Musk a également évoqué ses préoccupations concernant les syndicats et exprimé des opinions négatives à leur sujet. Il a déclaré que si Tesla devait se syndiquer, ce serait le résultat de l'échec de l'entreprise.

Concernant la réglementation et la surveillance, Musk a reconnu que ses entreprises sont supervisées par des centaines de régulateurs dans 55 pays. Il a affirmé qu'il se conformait généralement aux règlements, mais a admis qu'il y avait des cas où il n'était pas d'accord et pouvait choisir de s'y opposer et de désobéir.

Interrogé sur la Chine et les critiques concernant la liberté d'expression, Musk a souligné l'importance de respecter les lois de chaque pays et s'est demandé s'il était possible de faire davantage.

Enfin, Musk a évoqué OpenAI et ses récentes difficultés au sein du conseil d’administration. Bien qu’il ait mentionné avoir des « sentiments mitigés » à propos du PDG Sam Altman, il n’a pas donné de détails sur le licenciement et la réembauche d’Altman. Musk a exprimé son inquiétude quant aux dangers de l’IA et à la manière dont elle pourrait potentiellement nuire à l’humanité, révélant qu’elle lui causait des nuits blanches.

Dans l’ensemble, l’apparition de Musk au DealBook Summit a mis en lumière son attitude sans vergogne, ses opinions sur les syndicats et la réglementation, ainsi que sa conscience des controverses entourant ses tweets et les boycotts des annonceurs.

