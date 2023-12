Le milliardaire technologique Elon Musk s'est retrouvé une fois de plus dans une situation délicate, cette fois en raison de son soutien à un message antisémite sur la plateforme X. Les annonceurs ont retiré leurs dépenses de la plateforme, ce qui a amené Musk à répondre par un message provocant et blasphématoire aux annonceurs. . Bien que Musk assume la responsabilité de ses actes, il estime que la faute en revient aux annonceurs, les accusant d’avoir tenté de le « faire chanter » avec de l’argent.

L'approbation par Musk de ce message antisémite a suscité de nombreuses critiques, notamment la condamnation de la Maison Blanche et des investisseurs de Tesla. Les grandes entreprises dépensières telles que Walt Disney Co. et Apple Inc. ont pris leurs distances avec X. Musk s'est adressé spécifiquement au PDG de Disney, Robert Iger, en l'appelant depuis la scène de la conférence DealBook du New York Times.

Dans une tournure surprenante des événements, Musk a présenté ses excuses pour son choix de mots, marquant un cas rare où il a exprimé ses regrets. Il a toutefois souligné que sa récente visite en Israël, où il a visité les zones touchées par une attaque du Hamas, avait été planifiée avant la réaction violente. Il arborait également sur scène une plaque d'identité, symbolisant l'appel au retour des otages capturés par le Hamas.

Tout au long de la conférence, Musk s’est défendu en soulignant ses réalisations. Il a vanté le fait que Tesla produit plus de voitures électriques que ses concurrents et le statut de SpaceX en tant que société leader dans le lancement de satellites. En outre, il a exhorté les gens à le juger sur la base de ses actes plutôt que de ses paroles. Le pouvoir de marché de Musk dans des secteurs clés lui a conféré une influence politique significative, un fait qu'il attribue à la bonne performance de ses entreprises.

Musk a également exprimé ses griefs envers l’administration Biden, citant le camouflet de Tesla lors d’un sommet à la Maison Blanche sur les véhicules électriques. Ce sentiment d’abandon a mis à rude épreuve ses relations avec le président Joe Biden et a amené Musk à se demander s’il voterait pour Biden à l’élection présidentielle de 2024.

Malgré ses affrontements avec l’administration Biden, Musk s’est montré penché en faveur du parti républicain. Il a fait des apparitions lors d'une collecte de fonds républicaine et a accueilli le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, alors qu'il annonçait sa candidature à la présidentielle pour 2024. De plus, Musk a exprimé son désaccord avec l'idée des syndicats et a remis en question la nécessité d'une syndicalisation chez les constructeurs automobiles.

Au milieu de la controverse, Musk a brièvement évoqué son départ d’Open AI, une société qu’il a cofondée. En discutant de l'ancien PDG Sam Altman, Musk a révélé ses sentiments mitigés et a fait allusion aux dangers potentiels liés à l'intelligence artificielle.

En fin de compte, les remarques et le comportement controversés d'Elon Musk l'ont une fois de plus placé sous les projecteurs, invitant à la critique et à l'examen minutieux de divers côtés. Les conséquences de ses actes ont non seulement un impact sur la réputation de X, mais soulèvent également des questions sur son influence politique et ses relations avec d'autres leaders de l'industrie.

QFP

1. Qu’a dit Elon Musk qui a provoqué la réaction négative ?

Elon Musk a approuvé un article antisémite sur X, ce qui a conduit les annonceurs à retirer leurs dépenses de la plateforme.

2. Comment Elon Musk a-t-il répondu aux annonceurs ?

Musk a répondu avec défi, disant aux annonceurs de « se faire foutre » et leur imputant l'échec potentiel de la plateforme.

3. Quelles grandes entreprises se sont distancées de X ?

Walt Disney Co. et Apple Inc. figuraient parmi les principales entreprises dépensières qui se sont distancées de X après l'approbation par Musk du message antisémite.

4. Elon Musk s'est-il excusé pour ses propos ?

Oui, Musk a présenté ses excuses pour son choix de mots, même s’il a maintenu que sa récente visite en Israël avait été planifiée avant les réactions négatives et qu’il ne s’agissait pas d’une « tournée d’excuses ».

5. Quel a été l'impact sur la relation d'Elon Musk avec l'administration Biden ?

Les relations tendues entre Elon Musk et l'administration Biden découlent de l'exclusion de Tesla d'un sommet à la Maison Blanche sur les véhicules électriques. Cela a amené Musk à se demander s’il soutiendrait le président Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2024.