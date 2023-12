Sommet DealBook du New York Times : Elon Musk parle de la controverse sur les réseaux sociaux et des réactions négatives des annonceurs

Elon Musk, le PDG de X, a évoqué la récente controverse entourant sa publication antisémite sur les réseaux sociaux lors d'une interview au New York Times DealBook Summit. Tout en s’excusant pour ce qu’il a qualifié de sa publication « la plus stupide » jamais publiée sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa frustration envers les annonceurs qui quittent sa plateforme en raison de la montée de l’antisémitisme sur X.

Au cours de l'interview, Musk a déclaré : « Je ne veux pas qu'ils fassent de la publicité. Si quelqu’un veut me faire chanter avec de la publicité ou de l’argent, allez vous faire foutre. Aller. Putain. Toi-même." Bien qu'il n'ait mentionné directement aucun nom, il a fait référence au PDG de Disney, Bob Iger, qui s'était exprimé plus tôt lors du sommet.

Disney n'a pas encore répondu aux commentaires de Musk. Linda Yaccarino, PDG de X, était également présente dans le public lorsque Musk a fait ces remarques, soulignant son rôle dans le retour des annonceurs de renom sur la plateforme.

Au cours d’une conversation franche et sinueuse qui a duré plus d’une heure, Musk a également évoqué les réactions négatives qu’il a reçues et a déclaré qu’il n’avait aucun problème à être détesté. « Déteste. Il y a une vraie faiblesse à vouloir être aimé », a-t-il déclaré.

Le tweet controversé d'Elon Musk, qui a déclenché l'exode des annonceurs, a été critiqué comme étant antisémite. Cependant, Musk a précisé qu’il s’agissait d’une erreur stupide et qu’elle ne reflétait pas ses véritables convictions. Il a souligné : "J'ai fait de mon mieux pour clarifier six points depuis dimanche, mais vous savez, au moins je pense qu'il sera évident qu'en fait, loin d'être antisémite, je suis en fait philosémitique."

Malgré les réactions négatives, les sociétés de Musk, dont SpaceX et Starshield, continuent de recevoir des financements du gouvernement américain. Kristin Fisher de CNN a exploré ce sujet dans un récent rapport, soulignant la décision du gouvernement de maintenir son partenariat avec Musk malgré la controverse.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le sommet DealBook du New York Times ?

R : Le New York Times DealBook Summit est un événement annuel qui rassemble des chefs d'entreprise et des décideurs politiques influents pour discuter d'importantes questions économiques et financières.

Q : Qu’est-ce que X ?

R : X fait référence à la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, sur laquelle Elon Musk a publié ce message controversé.

Q : Qu’est-ce que l’antisémitisme ?

R : L'antisémitisme fait référence aux préjugés, à la discrimination ou à l'hostilité contre le peuple juif en raison de sa religion ou de son origine ethnique.

Q : Qu’est-ce que le philosémitisme ?

R : Le philosémitisme fait référence à une attitude positive ou à un soutien envers le peuple juif et sa culture.

Source: CNN