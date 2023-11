By

Elon Musk, le célèbre entrepreneur et PDG de plusieurs entreprises, se retrouve une fois de plus au centre d'une controverse. Connu pour sa présence active sur diverses plateformes de médias sociaux, Musk a récemment attiré l'attention pour son engagement dans les théories du complot et ses publications controversées sur X, l'ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter.

L’une des théories du complot que Musk a apparemment approuvées est la théorie dangereuse et démystifiée du « Pizzagate ». Pizzagate est né sur 4chan, Reddit, Twitter et d'autres plateformes lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Il affirmait à tort qu'une pizzeria de Washington DC était impliquée dans un réseau de pédophilie lié à Hillary Clinton et à d'autres démocrates. La réponse de Musk à un utilisateur tentant de lier le fondateur de Media Matters, un organisme de surveillance progressiste des médias, au « restaurant Pizzagate » a fait sourciller. Au lieu de condamner cette affirmation sans fondement, Musk a simplement répondu « Bizarre », amplifiant ainsi la théorie du complot auprès de ses abonnés massifs de plus de 160 millions d’utilisateurs sur X.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk suscite la controverse à travers son activité sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, il a fait face à des réactions négatives pour avoir soutenu un article antisémite sur X, qui perpétuait des stéréotypes néfastes sur les communautés juives. De plus, il a donné du crédit à des théories marginales du complot dans le passé, comme celle impliquant la violente attaque contre Paul Pelosi, le mari de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Ces actions douteuses ne sont pas passées inaperçues et de grands annonceurs, dont Disney, Paramount et NBCUniversal, ont suspendu leurs dépenses pour X. L'engagement de Musk dans de tels contenus, en particulier ceux faisant la promotion de discours de haine et de théories du complot, est considéré comme inacceptable par beaucoup.

Les critiques affirment que les actions de Musk contribuent à la propagation de la désinformation et des idéologies néfastes. Le porte-parole de la Maison Blanche a condamné l'approbation par Musk des théories du complot antisémites, la qualifiant d'« inacceptable » et soulignant la nécessité de lutter contre l'antisémitisme.

Musk et son entreprise se sont défendus, affirmant qu'ils n'étaient pas antisémites et accusant Media Matters de déformer les faits dans leur rapport. Cependant, cette controverse continue de susciter des inquiétudes quant à la responsabilité de X et à sa gestion des contenus extrémistes.

En conclusion, les récents engagements de Musk sur les réseaux sociaux l’ont plongé dans un tourbillon de controverses. Alors que lui et son entreprise clament leur innocence, les implications éthiques de ses actions et de son influence sur X sont scrutées à la fois par le public et par les principaux annonceurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la théorie du complot du « Pizzagate » ? Le « Pizzagate » est une théorie du complot apparue lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, affirmant qu’une pizzeria de Washington DC était impliquée dans un réseau de pédophilie lié à Hillary Clinton et à d’autres démocrates. Cette théorie a été largement réfutée et est considérée comme fausse. Comment Elon Musk a-t-il soutenu les théories du complot antisémites ? Elon Musk a approuvé un message antisémite sur sa plateforme de médias sociaux X, qui perpétue des stéréotypes néfastes sur les communautés juives. Cette action a suscité d’importantes réactions négatives et condamnations de la part de la Maison Blanche et d’autres. Pourquoi les grands annonceurs ont-ils suspendu leurs dépenses sur X ? Les principaux annonceurs, dont Disney, Paramount et NBCUniversal, ont suspendu leurs dépenses sur X en raison de préoccupations concernant la gestion par la plateforme des discours de haine, des contenus extrémistes et de son association avec des personnalités controversées comme Elon Musk. Comment Elon Musk a-t-il réagi à la polémique ? Elon Musk s'est défendu ainsi que son entreprise, déclarant qu'il n'était pas antisémite et accusant Media Matters de déformer les faits dans son rapport. De plus, la société de Musk a affirmé avoir pris des mesures pour lutter contre l'antisémitisme et la discrimination sur la plateforme X.