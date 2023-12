Elon Musk exprime sa contrition et réaffirme son engagement à lutter contre les discours de haine

Dans une récente interview, le milliardaire Elon Musk a exprimé ses regrets concernant un tweet controversé qu'il a publié au début du mois et qui concordait avec un message antisémite. Musk a reconnu que son tweet était une erreur et s'est excusé pour le contenu offensant. Il a souligné qu’il était contre l’antisémitisme et tout ce qui promeut la haine et les conflits.

S'adressant aux annonceurs qui s'étaient retirés de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Musk a fermement déclaré qu'ils ne devraient pas faire de publicité sur la plateforme et ne devraient pas tenter de le faire chanter. Bien que son langage soit coloré, Musk a clairement indiqué qu’il s’en tenait à ses principes et qu’il ne plairait pas à ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui.

Musk a également souligné l’importance de se concentrer sur la qualité des produits fabriqués par ses entreprises, comme les voitures électriques de Tesla et les fusées de SpaceX. Il a exhorté les personnes qui ne l’aiment pas personnellement à considérer l’impact positif de ses entreprises dans divers secteurs.

Au cours de l'interview, le voyage de Musk en Israël a été évoqué et il a précisé qu'il avait été planifié indépendamment de la controverse entourant son tweet. En Israël, Musk a réitéré son engagement à lutter contre l’antisémitisme et toute forme de discours de haine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité Musk pour sa visite et a exprimé sa gratitude pour son dévouement à assurer un avenir meilleur.

Même si les commentaires de Musk ont ​​suscité des critiques et ont conduit plusieurs grandes entreprises à suspendre leurs publicités sur X, il est important de noter que ses propos ne cautionnent en aucun cas l'antisémitisme ou les discours de haine. La contrition et l'engagement de Musk dans la lutte contre la haine reflètent les valeurs qu'il entend défendre.

