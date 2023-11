Elon Musk : de joueur de Quake à passionné de jeux vidéo

By

Elon Musk, l'entrepreneur milliardaire et visionnaire technologique, a récemment fait la une des journaux en prétendant avoir été l'un des meilleurs joueurs de Quake au monde. Bien que certains puissent considérer cela comme une simple exagération, il existe des preuves étayant les prouesses de Musk en matière de jeu au cours des années 1990.

La déclaration de Musk est intervenue lors d'une interview avec le podcasteur Lex Fridman, où il a évoqué son amour pour le jeu, en particulier son obsession pour Diablo 4. Selon Musk, jouer à des jeux vidéo est une forme de relaxation, lui permettant d'apaiser le chaos dans son esprit.

Bien qu'il admette que ses réflexes ne sont peut-être plus ce qu'ils étaient, Musk se souvient avec tendresse de ses jours en tant que joueur de Quake. Il a même affirmé avoir gagné de l'argent lors de l'un des premiers tournois d'esports payants aux États-Unis, où son équipe a obtenu la deuxième place.

Même si certains sceptiques doutent des compétences de Musk, il existe des sources crédibles qui se souviennent de lui à cette époque. Dennis Fong, également connu sous le nom de « Thresh », un pionnier renommé de l'esport et le meilleur joueur de Quake des années 90, a confirmé que Musk jouait fréquemment sur le même serveur Quake. Fong a décrit Musk comme un joueur « OG », reconnaissant que même s'il n'était peut-être pas le meilleur, il était toujours légitime.

Malheureusement, en raison du manque de documents complets sur cette époque, il est difficile de fournir des preuves concrètes des réalisations du séisme de Musk. Cependant, il est clair qu’il a passé d’innombrables heures immergé dans le jeu et joué aux côtés de joueurs notables.

Même si les compétences de Musk en matière de jeu se sont estompées avec le temps, sa passion pour les jeux vidéo demeure. Il a exprimé son obsession actuelle pour Diablo 4, en particulier le défi de vaincre Lilith en tant que personnage druide. Musk donne même quelques conseils de jeu, suggérant que la classe des sorciers dotés de boules de foudre est actuellement la plus puissante.

Ainsi, qu’Elon Musk soit vraiment ou non l’un des meilleurs joueurs de Quake au monde, on ne peut nier son amour de longue date pour les jeux vidéo. En tant que personnalité influente de l'industrie technologique, la vision de Musk sur le monde du jeu vidéo offre une perspective unique sur l'intersection de la technologie et du divertissement.

