Elliptic Labs lance un capteur de proximité virtuel AI sur les smartphones Vivo S18 et S18 Pro

Elliptic Labs, une société mondiale de logiciels d'IA, a présenté son capteur de proximité virtuel AI appelé INNER BEAUTY sur les derniers smartphones de Vivo, les S18 et S18 Pro. La collaboration entre Elliptic Labs et Vivo démontre l'engagement des entreprises en faveur de l'innovation et de la fourniture d'une valeur exceptionnelle aux utilisateurs.

Le capteur de proximité virtuel AI détecte lorsqu'un utilisateur rapproche son téléphone de son oreille pendant un appel, éteignant automatiquement l'écran et désactivant la fonctionnalité tactile de l'écran. Cette fonctionnalité évite les actions accidentelles, telles que raccrocher ou composer un numéro, tout en préservant la durée de vie de la batterie.

Ce qui distingue le capteur de proximité virtuel AI d'Elliptic Labs, c'est qu'il ne nécessite pas de capteur matériel dédié. Au lieu de cela, il utilise des capteurs uniquement logiciels pour fournir une détection de proximité robuste. En éliminant le besoin de capteurs matériels, le capteur de proximité virtuel AI réduit le coût des appareils et élimine le risque d'approvisionnement.

Le Vivo S18 est alimenté par le chipset Snapdragon 7+ Gen 3 de Qualcomm, tandis que le S18 Pro est piloté par le Dimensity 9200+ de MediaTek. Ces smartphones, dotés du capteur de proximité virtuel AI d'Elliptic Labs, offrent des fonctionnalités avancées à un prix abordable, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs du marché chinois.

Elliptic Labs, en mettant l'accent sur des solutions durables et respectueuses de l'homme, continue d'innover dans les domaines des technologies d'IA/ML, d'ultrasons et de fusion de capteurs. La plateforme AI Virtual Smart Sensor de la société a déjà été déployée sur plus de 500 millions d'appareils dans le monde, prouvant sa fiabilité et son efficacité.

À propos d'Elliptic Labs :

Elliptic Labs est une entreprise mondiale ciblant divers marchés, notamment les smartphones, les ordinateurs portables, l'IoT et l'automobile. L'entreprise a été fondée en 2006 en tant que spin-off de recherche de l'Université d'Oslo en Norvège. Grâce à son logiciel breveté utilisant l'IA, les ultrasons et la fusion de capteurs, Elliptic Labs offre des expériences intuitives telles que la détection de gestes, la détection de proximité, etc. La plateforme évolutive de capteurs intelligents virtuels AI de la société crée des capteurs uniquement logiciels qui sont durables et déjà déployés dans des millions d'appareils dans le monde.

Le siège social d'Elliptic Labs est situé en Norvège, avec une présence aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, à Taiwan et au Japon. La technologie et la propriété intellectuelle de l'entreprise sont développées en Norvège et appartiennent uniquement à Elliptic Labs.