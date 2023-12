Eliminate Down : un jeu Mega Drive rare reçoit une réédition officielle

Eliminate Down, un jeu Mega Drive très recherché et coûteux, est sur le point de faire un grand retour. Initialement sorti en 1993, ce jeu de tir spatial à défilement latéral développé par Aprinet et publié par Soft Vision n'a jamais été disponible en dehors du Japon et de la Corée du Sud. En conséquence, il est devenu un objet de collection très convoité, atteignant souvent des prix exorbitants sur le marché de la revente. Cependant, les collectionneurs pourraient bientôt se retrouver avec une opportunité plus abordable de posséder une copie de ce jeu classique.

L'éditeur Retro Retro Bit a récemment annoncé une réédition officiellement sanctionnée d'Eliminate Down, marquant la toute première disponibilité du jeu aux États-Unis et en Europe. Cette cartouche Mega Drive en édition spéciale est livrée avec un manuel, un étui et une pochette artistique réversible. Limitée en quantités, cette réédition offre aux fans une chance unique d'ajouter ce jeu rare à leur collection.

Avec un prix de 54.95 $ (soit environ 83 AU $), l'acquisition d'une copie de la réédition d'Eliminate Down peut nécessiter un peu de planification stratégique. Retro Bit s'est associé à divers détaillants américains et européens pour vendre le jeu. Les acheteurs internationaux devront donc sélectionner soigneusement leur vendeur préféré pour garantir la livraison en Australie. Une option recommandée consiste à passer une commande auprès de Limited Run, un détaillant qui proposait auparavant la livraison en Australie à un coût raisonnable d'environ 12 $.

Les précommandes pour la réédition d'Eliminate Down sont disponibles jusqu'au 2 janvier 2024 et les expéditions devraient commencer plus tard dans l'année. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir un jeu bien-aimé qui était auparavant hors de portée pour de nombreux collectionneurs.

QFP

1. Puis-je jouer à la réédition d'Eliminate Down sur mon ancienne console Mega Drive ?

Oui, vous pouvez jouer à la réédition Eliminate Down sur votre ancienne console Mega Drive. Cependant, vous aurez peut-être besoin d'un convertisseur de panier en fonction de la compatibilité régionale de votre console.

2. La réédition est-elle disponible à la vente dans le monde entier ?

Non, la réédition n'est disponible à la vente qu'aux États-Unis et en Europe.

3. Quel est le coût total de la commande d'une copie de la réédition d'Eliminate Down depuis l'Australie ?

La réédition d'Eliminate Down coûte 54.95 $ (soit environ 83 AU $). Des frais d'expédition supplémentaires, qui peuvent varier selon le détaillant, doivent également être pris en compte.