Les véhicules électriques sont confrontés à des problèmes de fiabilité plus élevés, mais ce n'est pas seulement parce qu'ils sont électriques

By

Selon l'enquête annuelle sur la fiabilité automobile de Consumer Reports, les véhicules électriques ont 79 % de problèmes en plus par rapport aux autres véhicules. Cependant, ces problèmes ne sont pas uniquement dus au fait qu'ils soient électriques, comme l'explique Jake Fisher, directeur du centre d'essais automobiles du groupe. La principale raison de ces problèmes est que les voitures électriques sont principalement de nouveaux modèles et que les modèles de voitures récemment introduits présentent souvent plus de problèmes en général, quel que soit leur système de propulsion. Les constructeurs automobiles ont besoin de temps pour résoudre les problèmes qu’ils ont rencontrés avec leurs modèles de longue date.

De plus, les véhicules électriques sont généralement des modèles plus chers dotés de fonctionnalités technologiques plus sophistiquées. Ces fonctionnalités avancées, allant de capteurs de sécurité supplémentaires à divers gadgets, présentent davantage de possibilités de problèmes. L’inclusion de nouvelles technologies, des derniers gadgets et des écrans dans les véhicules électriques contribue encore davantage aux problèmes signalés.

Les données de l'enquête de Consumer Reports révèlent également des problèmes liés aux batteries et à la charge, mais Fisher note que ces problèmes sont principalement causés par la nouveauté des véhicules électriques plutôt que par des problèmes inhérents à la technologie elle-même. Pour souligner ce point, Fisher propose un scénario hypothétique dans lequel les moteurs à combustion interne rencontreraient soudainement de nombreux problèmes s’ils étaient nouvellement introduits après que les voitures électriques aient été établies pendant un siècle.

L’enquête de fiabilité souligne également que les camionnettes électriques ont enregistré les moins bonnes performances. Cela est principalement dû à la combinaison de deux types de véhicules, les véhicules électriques et les camionnettes, qui sont généralement considérés individuellement comme moins fiables.

Cependant, il est important de noter que tous les véhicules électriques ne présentent pas le même niveau de manque de fiabilité. Les Tesla Model 3 et Model Y, ainsi que la Ford Mustang Mach-E, ont une fiabilité attendue moyenne. Les Nissan Ariya et Hyundai Ioniq 6, en revanche, ont une fiabilité supérieure à la moyenne attendue.

L’enquête indique également que les hybrides rechargeables sont globalement les modèles les moins fiables car ils sont sensibles aux problèmes rencontrés dans les véhicules à essence et électriques. En revanche, les hybrides qui ne nécessitent pas de recharge externe sont les plus fiables, en grande partie grâce aux antécédents de constructeurs automobiles fiables tels que Toyota, Honda, Hyundai et Kia.

En conclusion, même si les véhicules électriques sont confrontés à des problèmes de fiabilité plus élevés, ces problèmes sont principalement attribués à leur nouveauté en tant que modèles et à l’inclusion de fonctionnalités technologiques avancées. Il est important de faire la différence entre la fiabilité globale des véhicules et les problèmes spécifiques directement liés à la technologie de propulsion électrique.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les véhicules électriques sont confrontés à des problèmes de fiabilité plus élevés, mais ce n'est pas seulement parce qu'ils sont électriques