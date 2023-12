La célébration du 10e anniversaire d'Elder Scrolls Online débutera aux Pays-Bas

The Elder Scrolls Online se prépare pour une célébration épique de son 10e anniversaire l'année prochaine. L'équipe de développement du jeu, ZeniMax Online Studios, a annoncé qu'elle se lancerait dans une tournée mondiale qui s'étendra sur deux ans et couvrira 12 pays.

Pour marquer l'anniversaire du lancement, les 5 et 6 avril, la première étape de la tournée aura lieu à la SugarFactory d'Amsterdam. Les fans participant à l'événement auront l'opportunité de participer à diverses activités telles que participer à des panels et des tables rondes, prendre part à un concours de cosplay épique, jouer à du contenu de jeu exclusif et s'adonner à de la musique, de la nourriture et des boissons.

Mais la célébration ne s'arrête pas là. L'équipe Elder Scrolls Online prévoit d'organiser des événements similaires à travers le monde. Les joueurs d'Australie, de Chine, du Japon, du Royaume-Uni, de France, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Pologne, de Suède et des États-Unis auront également la chance de participer aux festivités. Cependant, la partie américaine de la tournée est prévue pour la mi-2025, les fans américains devront donc attendre un peu plus longtemps pour participer à l'excitation de l'anniversaire.

Les billets pour l'événement d'Amsterdam sont désormais disponibles à l'achat. L'admission générale coûte environ 105 $, tandis que le forfait ultime « Encore mieux », qui comprend l'enregistrement VIP et l'accès au salon événementiel, ainsi qu'un gobelet d'événement du 10e anniversaire, coûte environ 154 $.

Pour plus d'informations et des mises à jour sur la célébration du 10e anniversaire d'Elder Scrolls Online, visitez le site officiel du jeu. Rejoignez la communauté Elder Scrolls alors qu'elle commémore une décennie de jeu immersif, d'expériences inoubliables et d'amour partagé pour le monde de Tamriel.