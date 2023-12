Les fans d'Elden Ring anticipent l'annonce du DLC aux Game Awards

Les fans d'Elden Ring attendent avec impatience les Game Awards, espérant une annonce concernant le très attendu DLC. L'anticipation a atteint son paroxysme au sein de la communauté, les fans se tournant vers les réseaux sociaux pour exprimer leur enthousiasme et même manifester la sortie du DLC.

Le subreddit Elden Ring regorge de discussions et de fils de discussion sauvages. Certains utilisateurs ont promis de battre le jeu avec des versions non conventionnelles suggérées par d'autres utilisateurs, tandis que d'autres ont exprimé leur enthousiasme avec un enthousiasme graphique. Cependant, la tendance la plus notable est la demande de sortie de Bloodborne sur PC, ajoutant une couche supplémentaire d'enthousiasme pour les fans.

Bien qu'il n'y ait aucune confirmation concernant l'annonce de ce soir, FromSoftware avait déjà annoncé le développement d'un DLC appelé « Shadow of the Erdtree » plus tôt cette année. Bien que les détails restent rares, une image teaser présentait une scène obsédante et un titre énigmatique. Le mois dernier, Kadokawa, la société mère de FromSoftware, a déclaré que le développement progressait sans problème.

Bien qu'il ne soit pas certain quand le DLC sortira, le deuxième anniversaire du lancement du jeu original approche et Elden Ring a déjà fait des apparitions aux Game Awards. Dans cette optique, les fans gardent espoir que leur DLC tant attendu sera enfin dévoilé.

C'est une période d'anticipation et de solidarité pour les passionnés d'Elden Ring. À l'approche des Game Awards, les fans continueront de former leurs cercles d'invocation dans l'espoir d'une annonce passionnante qui satisfera leur soif de nouveau contenu dans l'univers d'Elden Ring.

